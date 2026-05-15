LarrainVial recomienda "sobreponderar" Engie, la acción del IPSA que más ha subido en lo que va de 2026

El nuevo precio objetivo supone un potencial alcista de 15% y coincide con lo estimado por BTG Pactual, siendo hasta el momento las intermediarias más optimistas sobre la generadora de capitales franceses. Por otro lado, LarrainVial mantuvo en "neutral" sus recomendaciones sobre Colbún y Enel Chile.

El equipo de estudios de LarrainVial mostró una clara preferencia por las acciones de Engie Energía Chile, viendo aún más potencial para una inversión que ya se encuentra en la cúspide de rentabilidad dentro del S&P IPSA en lo que va del año.

La intermediaria elevó de "neutral" a "sobreponderar" su recomendación sobre Engie, con un precio objetivo que pasó de $ 1.625 a $ 2.000 por acción mirando hacia finales de 2026, lo que supone un potencial alcista de aproximadamente 15% si se toman como referencia los precios actuales.

Así coincide con el target estimado por BTG Pactual, y ambas figuran hasta el momento como las casas de estudios más optimistas sobre la generadora de capitales franceses. Esto, a la vez que mantuvo en "neutral" sus recomendaciones sobre Colbún y Enel Chile.

Engie se ha posicionado este año como una acción líder entre los 30 nombres que componen el IPSA, al registrar un avance acumulado de 28% desde el cierre de 2025. Más aún, el papel alcanzó este martes precios sin precedentes en una serie ajustada por dividendos.

Buenas perspectivas

La actualización publicada este viernes por el analista sénior de servicios básicos de LarrainVial, Andrew McCarthy, enumera cuatro argumentos clave detrás de la mejora de recomendación sobre la empresa:

En primer lugar está la "sólida ejecución" del plan de transición energética, con 2,6 gigawatts de energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía por batería (BESS, sigla en inglés) ya incorporados o en construcción. McCarthy destacó que Engie está "muy por delante de sus competidores en la implementación de BESS" , que en 2026 y 2027 ya representaría 8,2% y 13,1% de las inyecciones como porcentaje de los compromisos adoptados vía acuerdos de compra de energía (PPA, sigla en inglés).

, que en 2026 y 2027 ya representaría 8,2% y 13,1% de las inyecciones como porcentaje de los compromisos adoptados vía acuerdos de compra de energía (PPA, sigla en inglés). Segundo, argumentó que esto se inserta en un contexto favorable para el sector, con " una mayor penetración de las energías renovables y los BEES, y unos precios de los combustibles relativamente bajos que favorecen la caída de los precios spot , lo cual es positivo para Engie dada su posición corta (bajista) en el mercado al contado".

, lo cual es positivo para Engie dada su posición corta (bajista) en el mercado al contado". En tercer lugar, el analista prevé "actualizaciones inminentes de los resultados debido a las perspectivas de precios al contado más bajos y a los recientes resultados trimestrales positivos". El consenso de los analistas elevaría en 60% su estimación de utilidades de 2026 y en 8% para el caso de 2027 , según sus cálculos.

, según sus cálculos. Por último, apunta a "valoraciones y métricas de rentabilidad atractivas", destacando que entre 2026 y 2028 Engie aumentaría de 11,6% a 26,2% su rendimiento del flujo de caja libre sobre el capital propio, cifras 3,5 y 2,5 veces superiores a los de sus competidores, respectivamente, entre otras comparaciones favorables de retorno del patrimonio.

Al final, McCarthy no perdió la oportunidad de señalar que, si en el modelo de valoración se aplicara una reducción de hasta 15% de los gastos operacionales para 2027, esto supondría un aumento de $ 310 por acción en el precio objetivo.