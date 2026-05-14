El peso de los accionistas controladores en las empresas IPSA: definen ocho de cada 10 miembros de un directorio

De acuerdo con Humanitas, el máximo accionista de una compañía IPSA designa al 77% de los directores; los institucionales (AFP), un 13%; y el 10% restante está compuesto por representantes nombrados por accionistas que no son parte del pacto controlador.

Una de las principales características de las sociedades anónimas chilenas abiertas en bolsa es la concentración de su propiedad en manos de un controlador fuerte, que tiene la capacidad de definir la marcha de la empresa sin mayores contrapesos.

Aunque existen casos donde los inversionistas institucionales -principalmente AFP y fondos- juegan un papel relevante en el buen funcionamiento del gobierno corporativo, en las compañías IPSA el controlador hace valer su porcentaje accionario mayoritario.

Tras la reciente temporada de juntas ordinarias de accionistas, esta tendencia se mantuvo de acuerdo con un estudio que realizó el headhunter Humanitas.

“En Chile, el controlador mantiene un rol central en los nombramientos y define cerca de ocho de cada 10 sillas”, sostuvo la directora ejecutiva y fundadora de la consultora, Ornella Bono.

Según la ejecutiva, la estructura de propiedad de las empresas en Chile sigue dictando la pauta para los nombramientos de directores.

De acuerdo con Humanitas, el controlador de una compañía IPSA designa al 77% de los directores; los institucionales (AFP), un 13%; y el 10% restante está compuesto por representantes nombrados por accionistas que no son parte del pacto controlador.

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Para definir el origen del nombramiento de los directores, la información se clasificó en aquellos propuestos por el controlador; los nominados por institucionales y por otros accionistas sin el control.

Respecto del accionista controlador, Humanitas los subclasificó en aquellas personas que son parte de la familia dueña de la firma; los ejecutivos de la empresa, (generalmente extranjeros); y los elegidos por el controlador, donde algunos se presentan como independientes.

“Los perfiles propuestos por institucionales (AFP) están siendo valorados por el controlador; en algunos casos (2), tras cumplir sus periodos, estos directores son presentados posteriormente por el controlador”, destacó Humanitas.

A nivel de género, “los datos muestran una diferencia relevante: en las nuevas sillas, los grupos controladores incorporaron 10 mujeres de 24 cupos posibles (42%), mientras que los inversionistas institucionales sumaron tres de 12 cupos posibles (25%). En este período, el mayor aporte a la incorporación femenina vino del controlador”, destacó Bono.

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Nuevos presidentes

El estudio también abordó el recambio en los liderazgos de las grandes empresas. Durante 2026, 15 de las 30 empresas del IPSA realizaron elecciones de directorio. Según Humanitas, “lo esperado es que la elección de directorio sea trianual, pero principalmente por algunas renuncias, se gatillaron elecciones anticipadas”.

En los últimos tres años, 16 de los 30 presidentes actuales de compañías IPSA asumieron su cargo, lo que representa una renovación del 53% en la máxima dirección.

“Los directorios IPSA están viviendo un proceso de renovación, especialmente a nivel de presidencias, donde más de la mitad de los líderes ha cambiado en los últimos tres años. Razones hay varias, principalmente en las sociedades de capitales chilenos: recambio generacional del control o directores senior de confianza del controlador”, añadió Bono.

Más mujeres

Respecto de la aplicación de la Ley N°21.757, que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas, Humanitas concluyó que “el 35% de las nuevas incorporaciones en 2026 fueron mujeres (13 de las 37 nuevas sillas). Actualmente, la participación femenina en el IPSA alcanza un 23%, superando el 21% de 2023. Hoy son 56 sillas con 49 directoras, ya que algunas participan en más de un directorio”.

Sobre la sugerencia de tener un máximo de 80% de directores de un mismo sexo, la consultora indicó que un 63% de las empresas IPSA ya cumple con esta recomendación; 37% aún se encuentra por debajo del umbral sugerido; y el 13% muestra un liderazgo avanzado con más del 40% de mujeres en sus mesas.

“Los directorios del IPSA muestran un proceso de renovación: cambian liderazgos, ingresan nuevos integrantes y aumenta la participación femenina. Sin embargo, la estructura de nombramientos sigue concentrada en los controladores y los perfiles tienden a ser similares. El cambio está avanzando de forma gradual, lo que revela un avance hacia gobiernos corporativos más enriquecidos”, concluyó Bono.