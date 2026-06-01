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Gigantes de Europa y Asia ponen sus ojos en la concesión del nuevo recinto penitenciario de Calama

La futura infraestructura penitenciaria tendrá capacidad para 1.850 personas privadas de libertad y despertó el interés de nueve compañías internacionales.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

seguridad Concesiones Construcción Europa inversiones Laura Guzmán
<p>Render del proyecto de la futura cárcel de Calama.</p>

Render del proyecto de la futura cárcel de Calama.

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