“Chile no puede seguir esperando”: las reacciones del empresariado a la Cuenta Pública de Kast

En términos generales, el mundo privado valoró los anuncios, pero plantearon algunos cambios para hacer más eficientes las medidas.

Este lunes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, llevó a cabo su primera Cuenta Pública, donde expuso los principales ejes que marcarán su mandato, los cuales abarcan desde seguridad hasta la reconstrucción económica del país.

Con anuncios de varios proyectos de ley y planes en distintas áreas, no tardaron en llegar reacciones de los sectores empresariales ante estas medidas.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, valoró que se priorizaran medidas en empleo y seguridad, ya que “Chile no puede seguir esperando. El Congreso, el oficialismo y la oposición deben actuar con urgencia para avanzar en las reformas y medidas que el país necesita para volver a crecer”.

Desde su punto de vista, el desafío que requiere más atención es cómo Chile “dará el salto en productividad e innovación de cara al futuro”, donde el desarrollo de talento, el fortalecimiento de las industrias y una estrategia “ambiciosa” frente a la inteligencia artificial “son fundamentales para aumentar nuestra competitividad y aprovechar las oportunidades de esta nueva etapa de transformación global”, indicó Navarro.

Asimismo, la presidenta de la Sofofa calificó como “interesantes” algunas de las medidas en materia laboral, como la flexibilización para el sector del turismo, “que creemos podría extenderse a todos los sectores económicos”.

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Por otro lado, el timonel de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakomio, destacó el combate al crimen organizado, “una condición esencial para el desarrollo económico y el funcionamiento de las empresas y los trabajadores”, pero también recalcó que será fundamental “abordar el comercio ilícito de manera más integral, avanzando hacia una política nacional que articule las distintas instituciones del Estado frente a un fenómeno que distorsiona la competencia, debilita la recaudación fiscal y fortalece redes delictuales”.

Respecto del anuncio del “registro de vándalos e incivilidades”, desde la CNC dijeron que “vamos a trabajar para que ese registro incluya también a comerciantes ambulantes ilegales reincidentes”.

Sobre el enfoque de implementación gradual en materia de sala cuna, Pakomio señaló que esperan que permita “mitigar el impacto económico para las empresas, especialmente las de menor tamaño”.

Desde la Cámara Chilena de Construcción (CChC), el presidente de la institución, Alfredo Echavarría, destacó la iniciativa de extender el subsidio estatal a viviendas de hasta 4.000 UF y el avance en la disponibilidad de suelo público. Asimismo, agregó que esperan se considere la extensión del subsidio a la tasa hipotecaria, “una política pública que ha demostrado resultados concretos y medibles”.

“En sus 11 meses de implementación ha permitido acelerar la venta de viviendas, facilitar el acceso al financiamiento para miles de familias y contribuir a la reactivación de la actividad económica y el empleo”, según explicó.

Para Echavarría, se trata, además, de una herramienta “altamente eficiente desde el punto de vista fiscal. Su costo representa aproximadamente la mitad del contemplado para la exención transitoria del IVA a la compra de viviendas y, según las estimaciones disponibles, su impacto en el acceso a la vivienda y en la reducción del stock habitacional es significativamente mayor”.

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Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, compartió la visión del gobierno sobre el “sentido de urgencia” que exige la situación actual en Chile y espera que “el llamado a aprobar el proyecto de reconstrucción sea atendido. La iniciativa es perfectible, para lo que es clave contar con una oposición responsable y políticos dispuestos a construir acuerdos”.

“Ahora el desafío será avanzar con rapidez y transformar estos anuncios en medidas concretas”, agregó.

El presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Holger Paulmann, destacó las “señales concretas de destrabe de inversión”, ya que “Chile necesita un sector público más rápido y eficiente”.

“También es urgente recuperar la confianza de los inversionistas y eso requiere no solo gestión eficiente, sino acuerdos políticos duraderos en materias como energía, permisos y capital humano”, indicó.

En materia de PYME, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, declaró que si bien los emprendedores fueron parte del discurso, el Presidente Kast no se refirió a leyes. “No se comprometió con el estatuto PYME 2.0 ni el mantener el impuesto a la Primera Categoría para las PYME en 12,5% aunque sea en el mediano plazo (...) en materia de leyes -que son las que comprometieron en La Moneda- no fueron refrendadas”, señaló.

Por último y relacionado a la salud, el presidente de Clínicas de Chile AG, Javier Fuenzalida, valoró el énfasis en las listas de espera, no obstante, “son demasiadas las materias en salud donde se debe seguir avanzando”, como enfermedades crónicas, políticas y acciones de salud preventiva, entre otras.

Así, agregó que es urgente que la autoridad profundice las instancias de colaboración público privada para que “los chilenos y chilenas tengan real y concretamente acceso a una salud oportuna y de calidad”, afirmó Fuenzalida y agregó que se deben construir bases “para que esa colaboración continua sea posible, abordando materias como sistemas de contratación expeditos y solución de la deuda pública que afecta al sector”.