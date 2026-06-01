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Grupo Capel sella histórica alianza con gigante chino para distribuir pisco Alto del Carmen en el mercado premium de la potencia asiática

La cooperativa firmó un acuerdo con Shanghai Yiming Supply Chain Technology para distribuir su marca en operadores retail premium, bares y restaurantes de distintas ciudades chinas. El movimiento llega en un año récord para el pisco chileno, cuyas exportaciones crecieron 27% en 2025 a US$ 3,9 millones, con China como el principal comprador.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 16:13 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte pisco China exportaciones Coquimbo ProChile regiones Comercio Atacama
<p>Grupo Capel sella histórica alianza con gigante chino para distribuir pisco Alto del Carmen en el mercado premium de la potencia asiática</p>

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