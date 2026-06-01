Grupo Capel sella histórica alianza con gigante chino para distribuir pisco Alto del Carmen en el mercado premium de la potencia asiática
La cooperativa firmó un acuerdo con Shanghai Yiming Supply Chain Technology para distribuir su marca en operadores retail premium, bares y restaurantes de distintas ciudades chinas. El movimiento llega en un año récord para el pisco chileno, cuyas exportaciones crecieron 27% en 2025 a US$ 3,9 millones, con China como el principal comprador.
Noticias destacadas
Grupo Capel dio un gran paso en su estrategia de internacionalización. La cooperativa anunció una alianza entre su marca de pisco premium Alto del Carmen y Shanghai Yiming Supply Chain Technology Co. Ltd., empresa del conglomerado internacional C&D, para ampliar su red de distribución en China.
El acuerdo no marca su ingreso al mercado chino, sino una reconfiguración de cómo opera en él. Alto del Carmen lleva más de una década en ese país, pero hasta ahora su presencia se concentraba en el canal "horeca" (hoteles, restaurantes y cafeterías) y plataformas de comercio electrónico. Con este nuevo socio, la marca apunta a escalar hacia el retail premium, bares, restaurantes y nuevos puntos de venta en distintas ciudades de China.
Durante 2025, China se consolidó como el principal comprador del pisco chileno, con adquisiciones superiores a US$ 1 millón, lo que representó casi cinco veces lo registrado el año anterior. Ese salto ubica al mercado asiático como uno de los focos estratégicos del sector y es precisamente el terreno que Capel busca aprovechar con esta alianza.
"China ha sido un mercado estratégicamente importante para Alto del Carmen durante más de una década. Esta alianza con Yiming representa un claro paso adelante. Su sólida capacidad de distribución, combinada con su conocimiento de los canales de hostelería y venta minorista, nos da una gran confianza para expandir la presencia de Alto del Carmen, manteniendo al mismo tiempo su posicionamiento premium" señaló a DF Regiones el director de exportaciones de Grupo Capel, Álvaro González.
El aliado para crecer en China
Shanghai Yiming Supply Chain Technology pertenece al conglomerado C&D, con experiencia en distribución de bienes de consumo en el mercado chino. La elección del socio responde a una necesidad específica, que es construir presencia nacional en un país donde la distribución es compleja y fragmentada por ciudades. Nimbility, consultora internacional especializada en estrategia y desarrollo de marcas en mercados asiáticos, acompañó el proceso de estructuración del acuerdo.
Desde el lado chino, el interés también es claro. "Vemos una importante oportunidad para Alto del Carmen en China. La categoría del pisco se alinea con las tendencias actuales del mercado: destilados premium, historias auténticas y versatilidad en experiencias de consumo" afirmó Annie Ding, directora general de Shanghai Yiming Supply Chain Technology Co. Ltd.
Además de la distribución, el acuerdo contempla acciones de educación de consumidores, desarrollo de experiencias de coctelería y la promoción de la categoría en segmentos premium. El objetivo es que el comprador chino no solo compre el producto, sino que entienda su origen y lo incorpore a una experiencia de consumo.
La alianza llega en un año especialmente positivo para las exportaciones de pisco chileno. Las ventas al exterior crecieron 27% en 2025 y alcanzaron los US$ 3,9 millones.
Pisco Alto del Carmen es una de las marcas más emblemáticas de Grupo Capel y representa la tradición pisquera de los valles de Atacama y Coquimbo. Detrás de ella hay cientos de cooperados que cultivan las uvas que dan origen al destilado. Desde la cooperativa destacan que la alianza con Yiming no solo proyecta la marca, sino también el trabajo y la identidad de esas regiones productoras en un mercado de 1.400 millones de personas.
Además, subrayaron que el crecimiento del mercado asiático confirma el interés por destilados blancos de alta gama, categorías auténticas y productos con identidad de origen, tres atributos que la cooperativa considera centrales en el posicionamiento de Alto del Carmen para los próximos años.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sala cuna: Presidente se limita a reafirmar la urgencia del proyecto y el compromiso de indicaciones
El mandatario sólo recalcó que el próximo 15 de junio se presentarán ajustes a la propuesta. También anunció la presentación de un proyecto de ley para avanzar en un nuevo estatuto laboral para el turismo.
Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile
El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.
Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC
La adquirida posee contratos de colocación con Aberdeen, Franklin Templeton y Janus Henderson. Felipe Monárdez se mantendrá en el negocio como socio de la compradora, junto a José Miguel Bulnes y Felipe Larraín.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete