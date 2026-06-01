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FNE recomienda al TDLC revisar el valor del seguro laboral obligatorio que cobran las mutualidades

La entidad realizó esta sugerencia tras analizar las consultas de una sociedad ligada a Andes Salud y de la Unidad Coronaria Móvil por este tema.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 12:25 hrs.

salud seguros FNE TDLC Valeria Ibarra
<p>FNE recomienda al TDLC revisar el valor del seguro laboral obligatorio que cobran las mutualidades</p>

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