Unidad Coronaria recurre al TDLC por presencia de la ACHS en servicios de ambulancia

La Unidad Coronaria Móvil (UCM), especializada en servicios de ambulancia, presentó una consulta no contenciosa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con una advertencia: las mutualidades de empleadores, como la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), estarían operando en mercados no regulados como el de ambulancias y salas de primeros auxilios con ventajas que podrían distorsionar la competencia, argumentó la UCM.

La consulta se centra en que mutualidades como la ACHS estarían prestando servicios fuera del marco del Seguro Laboral Obligatorio (SLO), es decir, a entidades no afiliadas o por causas no laborales, aprovechando ventajas que no tienen sus competidores. Entre ellas, el acceso a recursos financieros provenientes de las cotizaciones obligatorias de los empleadores y a información comercial privilegiada.

Según UCM, esta estructura mixta permitiría subsidios cruzados. “Esto permite a una Mutualidad financiar personal e insumos utilizados para el otorgamiento de prestaciones fuera del SLO con ingresos provenientes de las cotizaciones de este último”, acusa el documento.

El escrito también advierte que esa posición privilegiada otorga la posibilidad de hacer ofertas personalizadas a clientes más rentables, por ejemplo, empresas con baja siniestralidad, una táctica que estaría fuera del alcance de operadores independientes como UCM.

No se trata de la primera consulta de esta índole. En el mismo TDLC, la red de clínicas regionales, Andes Salud, inició un proceso no contencioso para analizar las operaciones de las mutualidades fuera del seguro obligatorio, apuntando específicamente a la ACHS.

Consultada, la Asociación señaló que están analizando el contenido de la presentación para aportar los antecedentes pertinentes. “Nuestra actuación se encuentra regulada y fiscalizada por nuestras autoridades sectoriales (...) Nuestra contribución al sistema de salud, tanto en el ámbito laboral como de la salud común, busca siempre generar valor social”, dijo la firma.