Ameris estrena fondo semilíquido de deuda privada de la estadounidense New Mountain Capital

El vehículo opera a través de un feeder local en Chile, y a la fecha cuenta con US$ 30 millones bajo administración.

En un contexto donde los mercados financieros buscan nuevas fuentes de retorno, los activos alternativos están dejando de ser exclusivos para inversionistas institucionales.

Hace unos años, este tipo de vehículos estaba reservado solo para compañías de seguros, AFP y family offices. Sin embargo, hoy el acceso se está ampliando y distintos tipos de inversionistas exploran este tipo de instrumentos.

En este nuevo escenario, los fondos semilíquidos -que permiten realizar rescates periódicos- se posicionan como una de las alternativas más atractivas, al combinar exposición a estrategias sofisticadas con mayor flexibilidad para el inversionista.

Sumándose a esta tendencia, Ameris, firma chilena especializada en activos alternativos, con más de US$ 1.900 millones bajo administración y más de 70 fondos activos, comenzó a distribuir en Chile “New Cred”, un fondo de deuda privada estadounidense que permite aportes mensuales y representa el primer fondo semilíquido de New Mountain Capital.

Este es el octavo fondo que la AGF distribuye del gestor estadounidense, al que representa desde 2016.

New Cred

New Cred es un fondo que se lanzó en enero de 2025 y que opera a través de un feeder local en Chile, gestionado por Ameris.

Actualmente, este fondo cuenta con US$ 30 millones bajo administración y se proyecta alcanzar los US$ 100 millones en los próximos tres años.

Entre los principales aportantes figuran Penta Vida, Credicorp Capital y Bice Corredores de Bolsa. En menor medida, también participan Inversiones y Asesorías Iculpe, ligada al empresario Ignacio Guerrero y el Obispado de Valparaíso.

Por su parte, el fondo estadounidense al que alimenta el feeder local, llamado New Mountain Private Credit Fund, asciende a aproximadamente US$ 1.000 millones, y la firma espera que su vehículo global alcance los US$ 5.000 millones en cinco años.

“Lo que distingue a New Cred es su estrategia de crecimiento defensivo, que busca generar retornos similares con un riesgo menor que su competencia. Esta estrategia se ha mostrado efectiva ante contextos de alta incertidumbre económica, como fue la pandemia. Adicionalmente, entrega liquidez trimestral al inversionista”, explicó el socio de Ameris, Francisco Opazo.

El fondo invierte principalmente en préstamos a empresas del middle market estadounidense -compañías con ingresos anuales entre US$ 10 millones y US$ 1.000 millones- con foco en sectores defensivos y acíclicos de la economía.

Asimismo, New Cred está dirigido a inversionistas calificados bajo la ley chilena. Si bien el fondo internacional es privado, el feeder local en Chile opera como fondo público.

Opazo sostuvo que el vehículo “es una buena alternativa de inversión ya que el gestor cuenta con más de 17 años de track record (historia) en la estrategia, busca entregar una rentabilidad esperada por dividendos cercana a 10% y 11% en dólares anual, con baja volatilidad y cuenta con rescates trimestrales”.

A lo que añadió que el fondo y el manager utilizan una estrategia denominada “crecimiento defensivo, con lo que buscan invertir en compañías de Estados Unidos que son anticíclicas y además de alto crecimiento”.

New Mountain Capital

La gestora estodounidense se especializa en activos alternativos y fue fundada en 1999. A la fecha, gestiona cerca de US$ 55 mil millones en activos y ha recaudado más de US$ 40 mil millones.

“El enfoque de inversión de New Mountain Capital se ha enfatizado consistentemente en la creación de negocios y el crecimiento en industrias económicamente acíclicas en nuestras estrategias de inversión en capital privado, crédito y arrendamiento neto”, según se puede leer en su página web.