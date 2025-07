Empresarios entran de lleno a la campaña presidencial: arremeten con batería de ideas procrecimiento y abren debate sobre la unidad de la oposición

De cara a los momentos definitorios de la carrera presidencial, el despliegue de importantes gremios en foros empresariales esta semana dieron forma a los primeros escenarios de debate entre los candidatos que lideran las encuestas.

La industria salmonera inició la convocatoria este lunes en el Salmón Summit 2025 en Frutillar, ante un Teatro del Lago copado por 1.400 personas que escucharon a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Jeannette Jara protagonizando su primer cruce postprimarias oficialistas, que luego repitieron en otros dos foros empresariales: en el Día del Camionero y en la Cámara de Comercio de Santiago, ambos este jueves.

En dichas instancias destacaron los diálogos entre Jara y Kast, cuyos desempeños en varios episodios se movieron en la misma frecuencia, como graficó su comparación entre sus respectivos orígenes en cunas de mimbre y madera, respectivamente, en oposición a los privilegios de las “cunas de oro" . Luego, las dinámicas entre los contendientes derivaron en momentos polémicos, como el áspero cruce entre la militante comunista y Matthei por sus logros como exministras del Trabajo.

Tras esta primera ronda de presentaciones ante los actores del mundo productivo, de cara a la primera vuelta en noviembre —complementadas por reuniones bilaterales como las organizadas por la Sociedad Nacional de Agricultura con los mismos tres candidatos—, ahora viene el turno de eventos impulsados por las principales multigremiales.

Así, el próximo jueves 31 de julio, Sofofa convocó a Kast, Matthei y Jara a un foro en el que intervendrán el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. El evento estará orientado a abordar “cómo generamos un shock de inversión para volver a crecer, y donde la permisología va a ser un tema central”, anticipó ayer viernes el secretario general de la entidad, Rodrigo Yáñez, en entrevista con Tele13 Radio. Una instancia de preparación en esta línea tuvo lugar el miércoles pasado en el seminario Convergencias para Chile. Habilitantes y oportunidades para el crecimiento y la infraestructura, cuyo orador principal fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien repasó los desafíos para el desarrollo junto a los timoneles de gremios y corporaciones como la CPC, SNA, Consejo Minero, Copsa y CPI.

Por su parte, la Confederación de la Producción y del Comercio entrará al ruedo el próximo mes con una intensa agenda que partirá con el lanzamiento de la propuesta Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile, el jueves 7 de agosto. El trabajo conjunto de 80 empresarios, expertos y exautoridades fue lanzado en marzo por la presidenta de la entidad, Susana Jiménez, quien anticipó propuestas “efectivas y ambiciosas” que, en las semanas siguientes, serán presentadas por separado a Kast, Jara y Matthei.

Y también desde la proposición de ideas para el desarrollo, Sofofa está trabajando para “cristalizar todas las propuestas que hoy se están trabajando desde distintos frentes —como El Puente (que impulsa Rolf Lüders con 17 economistas), el pacto de desarrollo para Chile en que participan Ignacio Briones y Óscar Landerretche, y las 30 propuestas para destrabar la inversión de Horizontal. Es la hora de los gremios para concretar ideas y convencer, en un contexto electoral, de que el crecimiento es central”, enfatizó Yáñez.

La carta de la discordia

Hasta el momento, la serie de foros de los gremios empresariales en modo elección presidencial se ha desarrollado dentro del marco del protocolo, con sus líderes cumpliendo a cabalidad su papel de anfitriones.

Esta situación fue especialmente evidente en el caso de la abanderada del Partido Comunista y del oficialismo, como quedó de manifiesto este jueves en el encuentro de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), donde conversó largamente con asistentes tras el foro, espacio en el que también interactuó animadamente Evelyn Matthei.

Sin embargo, la publicación de una carta abierta con 167 firmas, dirigida a los candidatos presidenciales de oposición y a sus postulantes al Parlamento —difundida el sábado pasado en El Mercurio— instándolos a acordar una lista parlamentaria unificada y dejar atrás la actual división que abre la posibilidad de una eventual “presidencia a cargo de una militante del Partido Comunista y un Congreso afín a sus ideas”, generó un primer roce entre representantes de ese sector político y actores del mundo privado.

Si bien la misiva —iniciativa de un grupo en el que destacan el exalcalde de Santiago y empresario Raúl Alcaíno, y el abogado, exministro de Educación y columnista Gerardo Varela— tenía la intención expresa de convocar a personas de la sociedad civil, con especial participación de ingenieros, abogados, médicos y otros profesionales, la presencia de destacados empresarios acaparó la atención del mundo político, donde no fue bien recibida por parte de sus destinatarios.

“No soy empleado de estas personas y no les debo más que a cualquier otro ciudadano. El PNL solo responde a sus propias bases. Nosotros defendemos principios, no intereses”, enfatizó el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser. Desde el Partido Republicano, su par Cristián Araya llamó a “dejar la política a los políticos y las empresas a los empresarios”, evidenciando su molestia.

“Esta carta corresponde a un llamado de la sociedad civil que está haciendo ver, junto con algunos empresarios, eso es todo, y fue bueno que muchas personas la hayan firmado. Además, los empresarios no tienen por qué no tener voz ni participar del debate público; al contrario, tienen todo el deber de hacerlo. Encasillar a los empresarios diciendo: ‘Sr., usted no tiene nada que opinar en política’, me parece incorrecto, así lo haya dicho el señor Kaiser o Lautaro Carmona (presidente del PC)”, respondió el expresidente de la CPC, Juan Sutil, en entrevista con TVN.

Coincidiendo con el diagnóstico de otros firmantes de la carta, indicó a quienes llaman a los empresarios a “dedicarse a sus negocios” que, con la estructura actual, “con una mayoría simple, 50 más uno, se puede cambiar la estructura constitucional del país”.

Asumiendo el rol de principal interlocutor frente a las críticas —que incluyeron imputaciones de “presión indebida del empresariado” desde el oficialismo—, el extimonel del sector privado representó a adherentes entre los que figuran altos ejecutivos y empresarios como Sergio Cardone, accionista de Falabella; Dag Von Appen, al frente de los negocios navieros agrupados en Ultramar; Déborah Calderón, directora de Ripley; Carlos Cardoen; Raúl Bezanilla, expresidente de Besalco; y Soraya Kassis, directora del grupo alimenticio Cial. A Varela se sumaron otros cinco exsecretarios de Estado de los gobiernos de Sebastián Piñera: Alfredo Moreno, Carolina Schmidt, Hernán de Solminihac, Loreto Silva y Fernando Echeverría; junto a abogados como Juan Francisco Mackenna y Salvador Valdés (Carey), Fernando Barros y Pablo Guerrero (Barros Errázuriz), Sebastián Obach y Florencio Bernales (Cariola).

En los días siguientes, la iniciativa fue publicada en la plataforma Change.org, donde siguió tomando vuelo y superó los 3.700 adherentes al cierre de esta edición. Desde el mundo empresarial, en los últimos días se fueron sumando nombres destacados como Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, José Luis Rabat Vilaplana, Pablo Navarro Haeussler, Ramiro Urenda, Gerardo Jofré, Andrés Olivos, Carlos Alberto Cartoni, Georges de Bourguignon, Juan Pablo Solís de Ovando, Ricardo de Tezanos Pinto y Nicolás Shea, entre varios otros.

Las claves en la relación entre los empresarios y Kast

Con un círculo de adherentes que incluye a connotados exministros ahora en posiciones relevantes en directorios y fundaciones, un nutrido contingente de economistas destacados y vínculos establecidos desde los partidos de Chile Vamos con las redes empresariales, hasta ahora la candidatura que muestra la relación más fluida con el sector privado es Evelyn Matthei, que hoy sábado presentará el despliegue completo de sus equipos programáticos.

Esta posición guarda diferencias con el perfil público que ha llevado hasta ahora la candidatura de José Antonio Kast. “En lo relativo a cómo se mueve entre los empresarios, hasta ahora Kast mantiene una actitud que sigue distante”, indica un alto dirigente gremial testigo de buena parte de las apariciones del candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano en espacios del ámbito productivo. En esa apreciación coincide el presidente de una de las compañías más importantes del país, quien añade que hasta ahora no ha recibido señales de interés por establecer contacto desde ese comando.

“No vemos desconfianza, sino que es más un desconocimiento de los empresarios hacia José Antonio, a pesar que desde la elección anterior y su segunda vuelta, efectivamente comenzó a haber más acercamientos, y que han sido relativamente permanentes. Nosotros participamos en actividades con los gremios en que participan empresarios, pero por ahora no nos encontramos en conversaciones privadas uno a uno”, explicó un actor político ligado a la candidatura del líder republicano.

Un alto directivo del Partido Republicano resumió la postura actual de la candidatura de la siguiente manera: “Nuestro desafío es electoral, no es con los empresarios ni con el sector ABC1. Hoy nuestra apelación es a la clase media, las clases populares y los jóvenes, que son los segmentos y votos que hay que ir a conquistar, especialmente desde que se aprobó el voto obligatorio. Por cierto, no es que no nos preocupen los empresarios, sino al contrario, los empresarios son importantes para nosotros; pero respecto del tema concreto del llamado que un grupo de ellos hace en la carta por la lista parlamentaria única de la oposición, ese no es nuestro foco hoy”.

Pero nuevos factores entran en juego en esta relación a medida que avanza el proceso electoral. Distintas fuentes de los ámbitos gremial y productivo ven en la designación de Jorge Quiroz como coordinador económico de la candidatura de Kast como un punto de inflexión en la relación con el mundo privado a medida que vaya desplegando los ejes de su programa Gobierno, en el que juega un papel central su coordinadora Carmen Soza, directora de Ideas Republicanas.

Desde los ejes en reducción del gasto público, desregulación y reforma tributaria -pro crecimiento, pro inversión y pro productividad- expuestos en los últimos seminarios, en el mundo político existe expectación sobre la arremetida de Kast en el tema tributario, que desde el comando destacan como un elemento central en la diferenciación respecto de las propuestas de Matthei frente a los empresarios.

“Una vez frente a frente, la apuesta es que los empresarios van a preferir la propuesta de Kast, porque va a garantizar rebajas tributarias para las empresas sin ninguna alza de impuestos. Mientras, si bien hasta ahora Matthei ha dicho que va a bajar el impuesto a las empresas al 23%, no garantiza que no haya aumentos por otros lados para compensarlo. Además, en ese comando se señala que están abiertos a reducir exenciones tributarias para compensar la pérdida de recaudación tributaria por la baja de impuestos a las empresas”, opina un ejecutivo.

Otro factor clave en este sentido sería la garantía desde la candidatura de Kast de que no subirá los impuestos a las personas, mientras que cercanos a Matthei “han manifestado disposición a analizar aumentos de impuestos para los segmentos más altos de ingresos”.

Muchos coinciden en que estos son argumentos poderosos ya que “los empresarios somos pragmáticos, y llegada la hora hay que remar con lo que hay". Por el contrario, otros ponen sobre la mesa la importancia de la estabilidad política como garantía del crecimiento y ponen bajo análisis la capacidad de gobernabilidad del país que pueda tener Kast. “Ese es el principal temor que tienen algunos empresarios, que temen que al generarse mayores niveles de polarización vuelva un clima de efervescencia social que pueda traer desestabilización y un freno a la economía”, indicó un personero del sector gremial.

Un juicio que rebate otro alto personero de la candidatura republicana: “Nosotros no tenemos que dar ninguna prueba de gobernabilidad. Aquí hay un José Antonio Kast que, a vista de los empresarios, tiene más experiencia que hace cuatro años y que hoy tiene más posibilidades de gobernar”.