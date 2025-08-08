Rabat Abogados inicia operaciones con foco en construcción, inmobiliario, corporativo y resolución de controversias
Noticias destacadas
Juan Diego Rabat (al centro en la foto) anunció el lanzamiento de Rabat Abogados, un estudio especializado en materias de construcción e infraestructura, desarrollo inmobiliario, derecho corporativo y resolución de controversias.
Rabat, abogado con un máster en Derecho de la Construcción, cuenta con más de 15 años de trayectoria asesorando proyectos públicos y privados de alta complejidad.
El experto ha participado como árbitro en centros nacionales e internacionales y ha sido reconocido por rankings como The Best Lawyers, que en 2022 lo distinguió como Lawyer of the Year en Derecho de la Construcción.
El estudio se completa con Catalina Hermosilla, especialista en litigios y arbitrajes en materias de construcción y contractuales, y Guillermo Correa, abogado con foco en derecho corporativo, desarrollo inmobiliario y compliance, ambos egresados de la Universidad Católica de Chile.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La mitad de la población en Chile tiene ingreso igual o menor a $ 611.162 al mes.
Así lo arrojó la última edición de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 del INE, la cual también mostró que la mitad de las personas ocupadas en Chile recibieron ingresos menores o iguales a $611.162 el año pasado.
¿En qué se fijan los inversionistas para respaldar a una startup?
Equipo, modelo de negocios, una solución disruptiva y potencial de escalamiento regional son algunos de los factores que determinan una inversión. Un fondo, un VC corporativo, un inversionista ángel y un mentor detallan sus prioridades.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete