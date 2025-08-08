Rabat Abogados inicia operaciones con foco en construcción, inmobiliario, corporativo y resolución de controversias

Juan Diego Rabat (al centro en la foto) anunció el lanzamiento de Rabat Abogados, un estudio especializado en materias de construcción e infraestructura, desarrollo inmobiliario, derecho corporativo y resolución de controversias.

Rabat, abogado con un máster en Derecho de la Construcción, cuenta con más de 15 años de trayectoria asesorando proyectos públicos y privados de alta complejidad.

El experto ha participado como árbitro en centros nacionales e internacionales y ha sido reconocido por rankings como The Best Lawyers, que en 2022 lo distinguió como Lawyer of the Year en Derecho de la Construcción.

El estudio se completa con Catalina Hermosilla, especialista en litigios y arbitrajes en materias de construcción y contractuales, y Guillermo Correa, abogado con foco en derecho corporativo, desarrollo inmobiliario y compliance, ambos egresados de la Universidad Católica de Chile.