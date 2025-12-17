Execonomista de BICE Inversiones aterriza en Capital Advisors como gerente de gestión patrimonial

Sebastián Senzacqua había dejado el cargo de gerente de economía y estrategia del área de inversiones del la compañía de los Matte tras 15 años, en medio de la absorción de Security.

La reciente fusión por absorción entre BICE y Grupo Security abrió la ventana para la salida de una serie de ejecutivos de las entidades.

Para el área de inversión de la entidad de los Matte, una de las partidas relevantes del equipo fue adelantada por DF en agosto y se concretó en octubre: la salida del entonces gerente de Economía y Estrategia de BICE Inversiones, Sebastián Senzacqua. El ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Chile dejó el cargo tras 15 años en la institución.

A poco menos de un mes, ya se reubicó en el mercado. Esta semana arribó a Capital Advisors, firma de gestión patrimonial y administración de fondos ligada a los exCiticorp, Alfonso Peró y Rodrigo Álamos, entre otros socios.

Senzacqua detalló a través de su cuenta de LinkedIn que arribó como gerente de wealth management, en la vertical de negocios de family office de la compañía.

“Desde sus inicios, la misión de Capital Advisors Family Office ha sido entregar una asesoría de planificación patrimonial alineada con los objetivos de largo plazo de sus clientes”, destaca el sitio web.

Así, la firma presta servicios como consolidación y análisis de carteras de inversión, definición de estructuras patrimoniales y la recomendación de productos financieros. También ofrece apoyo a familias para cumplir con responsabilidades fiduciarias y apoyo transfronterizo, para patrimonios domiciliados en Estados Unidos o Europa.

La nueva alineación de BICE Inversiones

Senzacqua se integró a BICE en 2010 como analista de inversiones y ocupó el cargo de economista entre 2013 y 2014. Hasta 2016 asumió como economista jefe de BICE Inversiones y en octubre de dicho año escaló al puesto de subgerente de economía y estrategia. Finalmente, desde 2019 se desempeñó como gerente de dicha área.

Ha sido reconocido en diversas oportunidades por FocusEconomics por sus proyecciones de tipo de cambio, tasas de interés, precio del cobre, inflación, entre otros.

Tras su salida y la absorción de Security, el área de inversiones opera con una nueva alineación desde el 3 de noviembre.

Tal como adelantó DF en enero de este año, el cargo de economista jefe de BICE quedó en manos de Felipe Jaque, quién anteriormente ocupó el mismo puesto en Security.

Jaque es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene un máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Warwick. Trabajó también como gerente de estudios en LarrainVial, como economista principal en BBVA Chile y fue jefe del Grupo de Coyuntura y Proyecciones Internacionales del Banco Central.

Por su parte, el antes economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, cambió de cargo. De ahora en adelante es subgerente de economía del banco ligado a los Matte.

La subgerente de Estrategia de BICE, Mariela Bastías, a su vez, mantendrá su puesto.

Conforman también el equipo dos analistas que trabajaron en Inversiones Security junto a Jaque: el economista senior, Eduardo Salas, y la economista Marcela Calisto.

Bajo la cabeza de Jaque también estarán el exsubgerente de renta variable local de Inversiones Security, Nicolás Libuy; y la exsubgerente de renta fija corporativa de dicha firma, Paulina Barahona. Ahora, los dos tienen el cargo de subgerentes de estudios en Banco BICE.