Millicom sorprende como posible nuevo interesado en los activos de Telefónica Chile

En el marco del éxodo del grupo español de latinoamérica, la empresa dueña de la marca Tigo ya adquirió las filiales de Telefónica en Colombia, Ecuador y Uruguay.

El nombre de un nuevo interesado en Telefónica se escucha en la industria. De acuerdo a lo consignado por Bloomberg, sería Millicom quién se habría sumado a la lista de las empresas que buscan quedarse con la filial del grupo español en el país.

De acuerdo a dicho medio, la firma con sede en Luxemburgo ha mostrado interés en presentar una oferta por lo que hoy se conoce como Movistar, no obstante, aseguraron que la firma no ha tomado ninguna decisión definitiva y no hay certeza de que Millicom vaya a presentar finalmente una oferta por Telefónica Chile.

De concretarse la oferta y adquirir finalmente la operación de Telefónica en Chile, el acuerdo supondría la llegada de un nuevo competidor al mercado chileno, con lo que el número total se mantendría en cuatro.

Millicom lleva décadas ofreciendo servicios en Latinoamérica bajo la marca Tigo y ha adquirido los activos de Telefónica en otras partes de la región. De hecho, el año pasado, Millicom acordó adquirir las filiales de Telefónica en Colombia, Ecuador y Uruguay.