AGF de BTG mueve la grúa y ficha a gestor de Frontal Trust como nuevo director ejecutivo de activos ilíquidos
Se integró las filas de la administradora, enfocado en la búsqueda de oportunidades de inversión en mercados privados.
Noticias destacadas
La administradora general de fondos (AGF) de BTG Pactual movió la grúa y fichó a un nuevo ejecutivo desde una de las gestoras que protagoniza un importante movimiento de M&A en el mercado local.
Desde este lunes se integró a las filas de la administradora el ejecutivo Andrés Gardeweg, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como portfolio manager de deuda privada y capital privado en Frontal Trust, la gestora ligada a Andrés Echeverría que actualmente se encuentra en proceso de ser adquirida por Toesca.
El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de University of British Columbia arribó a BTG como director ejecutivo de activos ilíquidos, con el objetivo de buscar oportunidades de inversión en mercados privados.
Lo anterior, en medio de la estrategia de la gestora de profundizar su presencia en el segmento. “Donde nos hemos focalizado en los últimos dos años, y donde probablemente los próximos dos años también lo haremos, son los activos alternativos, principalmente porque es donde se están canalizando muchas oportunidades por el ciclo económico, de inversión (con mayores flujos desde institucionales), y las tendencias”, apuntó a DF en enero el gerente general de la AGF de BTG, Hernán Martin.
De esta manera, Gardeweg trabajaría directamente con Martin y otros ejecutivos de la gestora, como el director ejecutivo de activos alternativos de la firma, José Miguel Correa, y el gerente de activos inmobiliarios, Pedro Ariztía.
El nuevo ejecutivo de BTG se había incorporado a Frontal Trust en 2021, donde, según dicha firma, se dedicó especialmente a la evaluación de compañías y procesos de M&A. También lideró iniciativas de deuda privada, como la estructuración de fondos dedicados al financiamiento de operaciones de Xepelin y de créditos de Mercado Pago, de Mercado Libre.
Si bien Frontal Trust se encuentra en medio de su proceso de integración a Toesca, firma que anunció su compra en enero, es el único movimiento hasta el momento y no se relacionaría con la operación, de a cuerdo con cercanos al proceso.
De hecho, conocedores del presente de la AGF aseguraron que no se esperan mayores salidas de ejecutivos, ya que la unión entre ambos equipos se espera que sea “bien complementaria”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"
El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete