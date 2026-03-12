AGF de BTG mueve la grúa y ficha a gestor de Frontal Trust como nuevo director ejecutivo de activos ilíquidos

Se integró las filas de la administradora, enfocado en la búsqueda de oportunidades de inversión en mercados privados.

La administradora general de fondos (AGF) de BTG Pactual movió la grúa y fichó a un nuevo ejecutivo desde una de las gestoras que protagoniza un importante movimiento de M&A en el mercado local.

Desde este lunes se integró a las filas de la administradora el ejecutivo Andrés Gardeweg, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como portfolio manager de deuda privada y capital privado en Frontal Trust, la gestora ligada a Andrés Echeverría que actualmente se encuentra en proceso de ser adquirida por Toesca.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de University of British Columbia arribó a BTG como director ejecutivo de activos ilíquidos, con el objetivo de buscar oportunidades de inversión en mercados privados.

Lo anterior, en medio de la estrategia de la gestora de profundizar su presencia en el segmento. “Donde nos hemos focalizado en los últimos dos años, y donde probablemente los próximos dos años también lo haremos, son los activos alternativos, principalmente porque es donde se están canalizando muchas oportunidades por el ciclo económico, de inversión (con mayores flujos desde institucionales), y las tendencias”, apuntó a DF en enero el gerente general de la AGF de BTG, Hernán Martin.

De esta manera, Gardeweg trabajaría directamente con Martin y otros ejecutivos de la gestora, como el director ejecutivo de activos alternativos de la firma, José Miguel Correa, y el gerente de activos inmobiliarios, Pedro Ariztía.

El nuevo ejecutivo de BTG se había incorporado a Frontal Trust en 2021, donde, según dicha firma, se dedicó especialmente a la evaluación de compañías y procesos de M&A. También lideró iniciativas de deuda privada, como la estructuración de fondos dedicados al financiamiento de operaciones de Xepelin y de créditos de Mercado Pago, de Mercado Libre.

Si bien Frontal Trust se encuentra en medio de su proceso de integración a Toesca, firma que anunció su compra en enero, es el único movimiento hasta el momento y no se relacionaría con la operación, de a cuerdo con cercanos al proceso.

De hecho, conocedores del presente de la AGF aseguraron que no se esperan mayores salidas de ejecutivos, ya que la unión entre ambos equipos se espera que sea “bien complementaria”.