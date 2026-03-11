Nuevo ministro del Trabajo entrega primeras señales: revisar gradualidad de las 40 horas e ingresar indicaciones a sala cuna
Tomás Rau entregó sus primeras palabras como nuevo titular del Mintrab.
El nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, entregó sus primeras definiciones en la jornada en que asumirá la titularidad de la cartera, en dos materias clave: la ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales y la sala cuna universal.
En una declaración entregada a la prensa al abandonar la Oficina del Presidente Electo (OPE) camino a Cerro Castillo, el académico de la Universidad Católica señaló que una de las primeras medidas que implementará será revisar la gradualidad de la reducción de jornada.
Cabe recordar que el 26 de abril de 2024 la jornada se redujo a 44 horas semanales, mientras que el 26 de abril de este año lo hará a 42 horas semanales. En la misma fecha, pero del 2028, llegará al máximo de 40 horas semanales.
"Está dentro de los planes revisar todo aquello que, de alguna manera, ha contribuido a frenar el empleo. Obviamente, las 40 horas tiene un cronograma, el 26 de abril se reduce a 42 horas semanales, eso es así, pero vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo porque tenemos una tasa de desempleo altísima por más de tres años", recalcó.
Asimismo, el economista adelantó que presentarán indicaciones al proyecto de sala cuna universal antes del 30 de marzo, que es el plazo que se fijó la comisión de Educación del Senado para ingresar enmiendas a la propuesta.
"El proyecto de sala cuna está en el programa de Gobierno. Entonces, es algo que estamos estudiando seriamente, estamos revisando los números. Básicamente ahí hay un tema, tenemos ciertas aprensiones en los cálculos. El proyecto ha sufrido indicaciones y estamos trabajando para poder sacar un proyecto de ley mejor. Los timing uno no los maneja 100%, pero tenemos hasta el 30 de marzo para presentar indicaciones. Entonces, es algo que tenemos que ver próximamente", adelantó el secretario de Estado.
Rau también anunció que se preparan medidas para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo. "Hay muchas medidas que se van a anunciar oportunamente que tienen que ver con impulso a la inversión, incentivos al empleo y van a ser anunciadas con mucho detalle en los próximos días", señaló.
Rau también calificó la situación del mercado laboral, con una tasa de desempleo que se ubicó en 8,3% en el trimestre móvil concluido en enero de 2026: "Hay una frase que la he dicho en otras entrevistas, que me gusta mucho y la dice el poeta Vicente Huidobro: cuando el adjetivo no da vida, mata. Yo lo que digo es: si tú tienes una economía que en 37 meses consecutivos tiene una tasa de desempleo sobre 8%, eso no lo habíamos visto desde la crisis del 82. Es una emergencia, es una urgencia poner el foco en el empleo, por supuesto".
"Nosotros queremos generar más y mejor empleo formal. Ojalá esté mucho más bajo que 8%. Imagínese que para recuperar la tasa de ocupación que había antes de la pandemia, faltan 160 mil empleos todavía. Entonces, tenemos un desafío mayor y estamos trabajando para eso, muy coordinados con el ministro de Hacienda y en realidad con todas las carteras. Si no tenemos seguridad, las empresas no van a invertir, y si no invierten no se genera empleo. Entonces, tenemos que trabajar coordinadamente con otras carteras también".
