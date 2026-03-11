Click acá para ir directamente al contenido
Dólar repunta a cerca de $ 900 a medida que inversionistas vuelven a ponerse en guardia frente a la guerra en Medio Oriente

El dollar index subía 0,3% y el cobre Comex caía 1,6%. El petróleo Brent rebotaba 3,3% a niveles de US$ 90,7 por barril, tras caer este martes 11% pensando en que la guerra podría resolverse "muy pronto", como dijo Donald Trump.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 10:30 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio mercados locales mercados internacionales divisas peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

