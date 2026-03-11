Dólar repunta a cerca de $ 900 a medida que inversionistas vuelven a ponerse en guardia frente a la guerra en Medio Oriente

El dollar index subía 0,3% y el cobre Comex caía 1,6%. El petróleo Brent rebotaba 3,3% a niveles de US$ 90,7 por barril, tras caer este martes 11% pensando en que la guerra podría resolverse "muy pronto", como dijo Donald Trump.

El dólar rebotaba este miércoles, ya que los inversionistas están poniéndose de nuevo más cautos frente a la guerra en Medio Oriente, que sigue al rojo vivo en estos 12 días de enfrentamientos.

Después de hundirse más de $ 20 en su mayor caída desde 2023, el precio del dólar subía $ 7,4 a $ 898,4 a media mañana, poco después de tocar máximos del día en $ 901, según los datos de Bloomberg.

El dollar index subía 0,3%, habiendo bajado 0,4%, y el cobre Comex caía 1,6%, tras subir 1,8%. Los rendimientos del Tesoro seguían al alza, después de que el IPC de febrero se ajustara a los pronósticos en Estados Unidos.

Mientras tanto, el petróleo Brent rebotaba 3,3% a niveles de US$ 90,7 por barril, tras caer este martes 11% pensando en que la guerra podría resolverse "muy pronto", como dijo Donald Trump.

Pero tanto EEUU como Irán han mantenido un tono beligerante, y buques petroleros han seguido sufriendo ataques en el estrecho de Ormuz, lo que motiva a los participantes del mercado a limitar su exposición a los activos de riesgo. Además, mensajes contradictorios desde la Casa Blanca han exacerbado la volatilidad del crudo.

"La atención se ha centrado en los reportes que sugieren que Irán estaría tomando medidas para colocar minas en el estrecho de Ormuz, lo que mantiene la preocupación por eventuales interrupciones en el flujo de crudo", comentó el head de Research en XTB Latam, Ignacio Mieres.

La Agencia Internacional de Energía propuso una histórica liberación de reservas para hacer frente al alza de precios que se ha visto en estos 12 días de guerra. La noticia de que los ministros del G7 discutían un anuncio como este contuvo el rally del petróleo al inicio de la semana.

"El mercado se mantiene escéptico, porque el problema central no es sólo el precio, sino la continuidad operativa del tránsito por Ormuz. Este escenario sostiene la demanda por activos refugio, favorece una recuperación moderada del dólar y presiona al peso chileno", comentó Mieres.