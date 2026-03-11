La inflación de EEUU subió un 2,4% anual en febrero, sin incorporar el impacto de la guerra

Se espera que recién el dato de marzo refleje las alzas de precios derivadas del conflicto, lo que refuerza la previsión de una pausa por parte de la Reserva Federal en su reunión de la próxima semana.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó este miércoles el índice de precios del consumidor (IPC), consignando que en febrero la inflación aumentó un 0,3% mensual, situando el indicador interanual en el 2,4%, datos que coinciden con las perspectivas del mercado.

En tanto, el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0,2% con respecto a enero, mientras que frente al mismo mes del año anterior se mantuvo sin cambios en el 2,5%, el ritmo más lento en casi cinco años.

Los precios en Estados Unidos han mostrado una tendencia general a la baja en los últimos meses, tras mantenerse firme durante gran parte del año pasado.

Sin embargo, la renovada preocupación por la inflación derivada de la guerra en Medio Oriente, que ha disparado los precios del petróleo, la gasolina y los fertilizantes , podría agravar la inquietud por la asequibilidad entre los estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal, cuya meta de inflación figura en 2%, mantengan las tasas de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de la próxima semana, una predicción que precedió a los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

Dado que la guerra amenaza con impulsar la inflación, al menos a corto plazo , algunos inversores ahora ven la posibilidad de que el banco central mantenga la pausa por más tiempo. Sin embargo, los funcionarios también deben ser conscientes de la persistente fragilidad del mercado laboral.

Los futuros de acciones cayeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron después del informe.