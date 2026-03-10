Lagarde dice que el BCE hará todo lo posible para mantener la inflación bajo control

El Banco Central Europeo (BCE) hará todo lo posible para mantener la inflación bajo control, pese al actual aumento de los precios de la energía, afirmó el martes su presidenta, Christine Lagarde, al canal de televisión France 2 que consignó Reuters.

Afirmó que Europa tiene ahora más capacidad para absorber el impacto que en 2022, pero que el nivel de incertidumbre y volatilidad también es mayor.

“Puedo asegurarles (...) que haremos todo lo necesario para mantener la inflación bajo control y garantizar que los franceses, los europeos, no sufran aumentos inflacionistas como los que vimos en 2022 y 2023”, agregó.

A comienzos de mes, el BCE dijo que podría cambiar su postura sobre la política monetaria si la guerra de EEUU e Israel contra Irán ⁠modifica las expectativas de inflación.

El vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, dijo que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será el riesgo de que las expectativas de inflación de la zona euro se vean afectadas.