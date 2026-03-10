Las acciones del IPSA en que los fondos de pensiones tienen más del 20% de la propiedad
En el caso de SMU, Salfacorp y SQM, las AFP incluso son dueñas de más del 25% de la propiedad de las firmas.
Cinco acciones del IPSA destacan entre la cartera de los fondos de pensiones en títulos de empresas que forman parte del selectivo.
En detalle, entre las 30 compañías que integran el IPSA, las AFP -a través de las inversiones que realizan sus equipos- ostentan más del 20% de la propiedad en seis firmas. Se trata de SMU, Salfacorp, SQM, Mall Plaza, Cencosud y Cenco Malls, la filial de shopping del retailer.
En el caso de SMU, la cadena de supermercados, al cierre de enero de 2026, las AFP ostentaban el 26,6% de la propiedad de la compañía. En el segundo lugar se ubica Salfacorp, con el 25,35%; la tercera posición figura SQM-B, con 25,16%, siendo una de las firmas que históricamente ha sido una de las favoritas de las AFP a la hora de invertir.
Junto con Latam Airlines, SQM-B también es uno de los títulos que cotizan en la bolsa que individualmente más pesan sobre la cartera de las administradoras, representando ambas firmas más del 1% del valor de las inversiones.
El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, explicó que Latam y SQM, “claramente son acciones que este año han sido protagonistas en el mercado, con una alta ponderación y participación de las transacciones bursátiles”.
Además son dos de los títulos que mantenían hasta hace poco -antes de la guerra en Medio Oriente- la mayor cantidad de operaciones simultáneas (apuestas al alza financiadas).
“Lo anterior, por motivos distintos, pero eran acciones con buenas perspectivas para el mercado”, señaló Araya, quien recordó que Renta 4 siempre ha recomendado Latam, no así SQM-B, “para la que consideramos que el mercado la ha sobrevalorado”.
En cuanto a las acciones donde las AFP tiene una participación de más de 20% de su propiedad, “obedece a que los portfolio managers de las AFP consideran que son buenas acciones o mejor dicho aún, son buenas empresas con una mirada de mediano y largo plazo”. Araya concluyó que “son de negocios estables, más allá de coyunturas de corto plazo”.
