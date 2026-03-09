Click acá para ir directamente al contenido
AFP elevan su apuesta por fondos secundarios y ganan exposición en mercados privados

La creciente exposición de los fondos de pensiones a activos alternativos está abriendo espacio para dichos vehículos, según Franklin Templeton.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 19:09 hrs.

<p>El country head para Sudámerica de Franklin Templeton, Sergio Guerrien.</p>

