AFP elevan su apuesta por fondos secundarios y ganan exposición en mercados privados
La creciente exposición de los fondos de pensiones a activos alternativos está abriendo espacio para dichos vehículos, según Franklin Templeton.
La sofisticación del sistema previsional chileno no solo capta el interés de actores internacionales, sino que también permitió que el país avance en la adopción de estrategias de inversión menos tradicionales.
Entre ellas, los fondos secundarios comienzan a ganar espacio en las carteras de las AFP, según indicó a DF el country head para Sudamérica de Franklin Templeton, Sergio Guerrien, quien destacó el creciente protagonismo de estos vehículos entre los inversionistas institucionales locales.
El atractivo
De acuerdo con Guerrien, para las AFP “los fondos secundarios pasaron de ser de solo un approach táctico, a formar parte de una estrategia clave dentro de lo que es el private equity”, enfatizó.
Estos instrumentos adquieren participaciones existentes en otros fondos de inversión, los que permiten acceder a portafolios diversificados y, al mismo tiempo, reducir algunos de los riesgos asociados a las etapas tempranas del capital privado.
Según el ejecutivo, este tipo de estructuras también ofrece mayor liquidez y captura retornos de forma más inmediata.
En ese contexto, explicó que para las AFP “la posibilidad de tener liquidez trimestral en estos vehículos les genera un atractivo muy grande”.
A su juicio, los fondos de pensiones chilenos se han convertido en actores relevantes dentro de este segmento. Y apuntó que su presencia ha contribuido a dinamizar el mercado.
El creciente interés quedó reflejado en una presentación realizada por la firma en Chile para potenciales clientes, instancia que reunió a más de 200 asesores de banca y gestores de fondos de pensiones.
Para Guerrien, parte del atractivo de los mercados privados radica en el universo de oportunidades disponibles fuera de las bolsas.
“En el mercado estadounise tienes 4 mil empresas que cotizan en bolsa, en comparación con las 5 millones de empresas privadas que tiene EEUU. En este último espectro hay un universo enorme para encontrar rentabilidades”, precisó.
El crecimiento de la firma
El mayor interés por este tipo de activos coincide con un proceso de expansión de la propia gestora en el segmento de inversiones alternativas.
Según datos de Franklin Templeton, la firma ha cuadruplicado los activos bajo gestión en estrategias alternativas durante los últimos seis años, superando los US$ 270 mil millones, lo que equivale a cerca del 16% de sus activos totales.
La administración de estas estrategias se realiza a través de Lexington Partners, compañía adquirida por el grupo para desarrollar inversiones en private equity secundario y coinversiones.
