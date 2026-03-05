Gobierno ingresa proyecto de ley de independientes: el último comprometido de la reforma previsional

Hasta este mes tenía plazo el Ejecutivo para ingresar el último proyecto de ley que dejó comprometida la reforma de pensiones.

Este jueves y a solo un par de días de concluir su administración, el Gobierno introdujo, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que establece cotizaciones previsionales a los trabajadores independientes del artículo 42, numeral Nº 2 de la Ley de Impuesto a la Renta.

En términos simples, se trata de la cotización del 7% que deberán hacer los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“El proyecto de ley propone aumentar progresivamente la tasa de las cotizaciones previstas en el artículo 1 de la ley N° 21.735, contemplando, desde el primer año, una distribución a la cuenta de capitalización individual y al seguro social previsional en la misma proporción que se dispuso para los trabajadores dependientes en el artículo cuarto transitorio de la citada ley (de reforma previsional)”, estableció el proyecto.

Asimismo, indicó que el período contemplado en esta gradualidad, replica aquel establecido en la reforma para trabajadores dependientes, que puede extenderse hasta un total de 11 años.

“Se plantea que se paguen estas cotizaciones a través del proceso anual de declaración de impuestos a partir del año tributario 2030, por las rentas generadas en 2029. Durante los 10 años siguientes, la tasa de cotización aumentará progresivamente, hasta que en el año tributario 2040 se alcanzará el total de lo que debe cotizarse”, fijó la iniciativa.