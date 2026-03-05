Click acá para ir directamente al contenido
Pensiones

Gobierno ingresa proyecto de ley de independientes: el último comprometido de la reforma previsional

A días de concluir su administración, este jueves el Ejecutivo introdujo por la Cámara de Diputados la iniciativa que tenía plazo hasta este mes.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

