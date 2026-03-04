"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando

El informe dado a conocer por el Consejo Fiscal Autónomo sobre el desvío fiscal instaló la urgencia de medidas estructurales en el equipo de Kast, que prepara un paquete económico para enfrentar la situación a partir del 11 de marzo.

Tal como se había adelantado en los días previos, este miércoles el Presidente electo, José Antonio Kast, reunió a su equipo completo de ministros y subsecretarios en un hotel de Las Condes para definir la hoja de ruta de su administración cara a la última semana antes de asumir el Ejecutivo. El encuentro se realizó en medio del clima de tensión que ha marcado el cierre del proceso de traspaso con la administración saliente.

Uno de los temas que dominó la jornada fue el informe publicado este mismo miércoles por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que advirtió que el desvío fiscal registrado en 2025 fue elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, llamando además a adoptar medidas estructurales para corregir el rumbo de las finanzas públicas.

En ese contexto, es que la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, elevó el tono y cuestionó la gestión fiscal de la administración del Presidente Gabriel Boric, sosteniendo que que el documento confirma las advertencias que venía realizando el equipo económico de Kast.

“El informe del Consejo Fiscal Autónomo no son buenas noticias para nuestro país. Desde esa perspectiva el futuro ministro (de Hacienda) Quiroz ha estado constantemente dando señales que la información económica y de las finanzas públicas estaban en problemas. Lo viene diciendo hace un buen tiempo”, señaló.

La vocera detalló que en las últimas horas sesionaron tanto el comité económico -liderado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- como el comité social, instancias donde se revisaron las prioridades programáticas para el inicio de la nueva administración, señalando que "queda una semana. Nos seguimos preparando".

Asimismo, explicó que el Presidente electo ya ha realizado un diagnóstico del estado de las finanzas públicas y que el equipo económico trabaja en un paquete de medidas para enfrentar la situación que se dará a conocer desde el 11 de marzo, que se suman al anunciado recorte de US$ 6.000 millones en un lapso de 18 meses.

"Existe un plan. Existe un muy buen plan y se dará a conocer a partir del 11 de marzo", adelantó.

Uno de los puntos más críticos del informe -subrayó- es el desvío en la meta de balance estructural, que alcanzó un déficit de 3,6% del PIB, muy por sobre el objetivo de 1,1%.

“Esto es gravísimo y una de las razones que entrega el Consejo Fiscal Autónomo es que responde a errores reiterados en el cálculo de los ingresos y no hay ajustes necesarios hechos en los gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos calculado una y otra vez mal los ingresos y no somos capaces de hacer un gasto efectivo y seguimos endeudando a nuestro país”, dijo.

Agregando, además que en estos cuatro años de la adminitración saliente no ha existido una "buena forma de administrar las finanzas públicas”.

En ese sentido, sostuvo que el próximo Gobierno ya trabaja en un plan económico de mayor alcance para enfrentar el complejo escenario fiscal, el que -según indicó- requerirá un trabajo colaborativo con el Congreso, sumado, además, de las recomendaciones formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo.

"Nosotros, como equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, el equipo económico (y de Hacienda), está trabajando hace muchos meses en un plan muy profundo para poder enfrentar esta crisis financiera. Esta crisis económica implica medidas importantes para que volvamos a crecer y para eso vamos a necesitar muchos esfuerzos, no solo desde el Ejecutivo, sino que también del Legislativo", agregó la futura vocera.

"El equipo del comite económico"

A pocos días de asumir de trasladarse al centro de Santiago, el Presidente electo convocó este martes a su comité económico para una extensa jornada de trabajo de más de tres horas, destinada a comenzar a delinear las prioridades económicas de la nueva administración.

A la instancia asistieron el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el próximo canciller, Francisco Pérez-Mackenna; la futura ministra de Medioambiente, Francisca Toledo; el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos; el designado ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot; el futuro titular del Trabajo, Tomás Rau; y el próximo ministro de Transportes, Louis de Grange. Este último con la díficil tarea de aligerar tensiones tanto con EEUU como con China por el cable submarino.

Tras la reunión, Mas comentó en su cuenta de X que el encuentro buscó empezar a delinear la estrategia económica que impulsarán con las demás carteras. “Hoy tuvimos nuestro primer Comité Económico encabezado por el presidente electo José Antonio Kast para avanzar en nuestra hoja de ruta que permita a Chile volver al camino de la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida”, escribió.

Chile vive una emergencia económica y el desafío es claro: vamos a trabajar por una economía que progrese y genere oportunidades, para que los chilenos y sus familias vivan mejor.



Por eso, hoy tuvimos nuestro primer Comité Económico encabezado por el Presidente electo… pic.twitter.com/fYxc2r1Igp — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) March 3, 2026

Suspensión de bilaterales

En medio del proceso de traspaso de mando -que el martes José Antonio Kast dio por finalizado tras el impasse con el Presidente Gabriel Boric- y luego de que el Mandatario actual abriera esta mañana la posibilidad de retomar las reuniones bilaterales, la futura vocera de Gobierno se alineó con la postura del Presidente electo.

La portavoz sostuvo que, si bien el diálogo no está completamente interrumpido, las reuniones bilaterales entre equipos quedaron definitivamente cerradas.

“Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el Gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas”, dijo.

Ahora bien, explicó que cualquier contacto que pueda existir en adelante será de carácter institucional, propio del proceso de transición, y manifestó la expectativa de que el cambio de mando mantenga el tono republicano que históricamente ha caracterizado al país, pese a la tensión generada por la controversia en torno al cable submarino con China.

“Se pueden conversar muchas cosas, sobre todo considerando que viene un cambio de mando que esperamos que sea tremendamente republicano, tremendamente institucional, como siempre ha caracterizado nuestro país. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas de conversación”, cerró.