"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando

El informe dado a conocer por el Consejo Fiscal Autónomo sobre el desvío fiscal instaló la urgencia de medidas estructurales en el equipo de Kast, que prepara un paquete económico para enfrentar la situación a partir del 11 de marzo.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 12:48 hrs.

José Antonio Kast CFA déficit ajuste fiscal Hacienda
