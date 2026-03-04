Boric abre la puerta a retomar las bilaterales con Kast: “Nuestra mano está tendida, depende del futuro Gobierno si la toma o no”

El Presidente hizo un llamado al Presidente electo a “no quedarse en peleas chicas” y “actuar dentro de nuestras responsabilidades”

En lo que según dijo, fue su última entrevista, el Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó en conversación con radio ITV Patagonia, de la región de Magallanes, las dificultades por las que tuvo que pasar su mandato.

En el diálogo, el mandatario aludió al impasse vivido ayer con el Presidente electo, José Antonio Kast, en una fallida reunión bilateral que según dichos de Boric, incluía las temáticas de niñez, el acuerdo de paz de La Araucanía y la situación fiscal del país, este último tema solicitado por Kast.

Respecto a lo ocurrido, Boric argumentó que no pueden quedarse en “peleas chicas” ya que según dijo, en un cambio de mando “todos debemos actuar de acuerdo a nuestras responsabilidades”.

Los dichos además llegan luego de las declaraciones de Kast ayer en la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde adelantarán el inicio de las auditorías a la administración saliente, puesto que “no creemos en la información que se nos entrega”.

Frente a esta situación, Boric afirmó que “sean bienvenidas todas las auditorías”, para lo que él catalogó como un Gobierno transparente.

El Presidente se abrió a retomar las conversaciones bilaterales con Kast: “Nuestra mano está tendida, depende del futuro Gobierno si la toma o no”.

Una declaración en la misma línea entregó anoche el mandatario, luego que vía X el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, llamó a ambas autoridades a retomar el diálogo, a lo que el Presidente en curso respondió en la misma red social: “100% disponible”.

100% disponible. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 3, 2026

Al ser consultado por el balance que tiene de su mandato, Boric afirmó que al dejar La Moneda lo hará “orgulloso y con la frente en alto”, y que posterior a su salida “habrá tiempo para los análisis más reposados”, cerró.