Mansuy por enfrentamiento Boric-Kast: “Es una noticia lamentable, pero que también marca bien la fricción política en la que estamos”
El académico entregó sus reflexiones por las tensiones entre el Presidente en ejercicio y el Presidente electo en el XX Seminario de LarrainVial.
El elefante en la habitación del XX Seminario de LarrainVial “América Latina: El nuevo ciclo político y sus implicancias económicas” fue el abrupto final que tuvo la reunión bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast.
En el concurrido salón del Hotel W fue el gran tema de conversación entre los asistentes durante el coffee break e, incluso, se rumoreaba que en el último panel de conversación -donde participaron el académico Daniel Mansuy, y la decana de la Escuela de Gobierno UAI, María José Naudon- los expositores se podrían referir a la que fue tildada como la “pelea del siglo” por los invitados al evento.
A la hora de tomar el micrófono, efectivamente el primer tema a tocar fue la tensión entre el mandatario entrante y el saliente. Mansuy comenzó por lamentar lo sucedido, pero también planteó que era algo que se venía fraguando anteriormente.
“Esto, por supuesto, tiene una historia. José Antonio Kast en su campaña tuvo un discurso muy anti Boric, uno recuerda que el candidato Kast decía: ‘el Gobierno lo hace todo mal, nosotros vamos a cambiar todo’. Pero eso cambió la noche de su elección presidencial, donde José Antonio Kast hace un discurso largo, donde el tono cambió y donde todos los que observamos esto, gente que observamos la política, miramos con cierta alegría y, por qué no decirlo, orgullo, esa llamada entre el Presidente electo y el Presidente en ejercicio”, relató.
“Eso se ha ido agravando por una serie de motivos que todos hemos podido ver. Es una noticia lamentable en un sentido, pero que también marca bien la fricción política en la que estamos y que probablemente ese minuto de esa llamada, aquella noche del domingo 14 de diciembre, es más bien un paréntesis que otra cosa”, continuó el investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).
“Y lo que va a predominar ahí es la constante fricción entre dos grupos que quieren mantener su propio protagonismo, mantener su propia categoría, hasta el punto de que ahora estamos en una reyerta un poco absurda”, postuló el académico.
“Algunos que tenemos hijos adolescentes o niños sabemos que es esto: tenemos dos versiones y tenemos palabra contra palabra”, ironizó, a su vez, Mansuy, causando risas en el salón.
“Esto nos deja un poco perplejos”, enfatizó el investigador.
“Lo que sí nos habla de que, a mi juicio, el Gobierno de José Antonio Kast, el gobierno electo, está haciendo una apuesta por mantener esta fricción, al menos los primeros meses, que tiene muchos riesgos, porque la oposición futura va a seguir siendo poderosa”
Y mencionó que con esto, es “evidente” que un traspaso de tres meses “es demasiado largo, es pornográficamente largo, por decirlo así”.
