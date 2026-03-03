Kast pone fin al proceso de traspaso: "No creemos en la información que se nos entrega” y adelanta el inicio de las auditorías al Gobierno saliente

En compañía de su futuro gabinete, el Presidente electo ratificó la existencia del llamado de Boric el 18 de febrero, el que calificó de "enunciados" y en ningún caso una información detallada sobre el cable chino.

Tras la fallida bilateral con el Presidente Gabriel Boric, el mandatario electo, José Antonio Kast, anunció este martes que pone término al proceso de traspaso de mando que se venía desarrollando entre ambas administraciones y que suspende las reuniones bilaterales entre ministros en ejercicio y futuras autoridades.

La decisión -según explicó- responde a la pérdida de confianza en la información que estaría recibiendo su equipo.

“Nosotros a partir de hoy le ponemos término, suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar y preocupar de tener una instalación lo más rápida, correcta y lo más eficiente posible y a generar esta fuerza de tarea administrativa para ir revisando, poniendo al día todas las informaciones que existen”, dijo Kast.

El anuncio se produjo luego de la fallida reunión de esta mañana con Boric, que terminó en forma abrupta luego de 25 minutos y dada la controversia generada por las declaraciones del mandatario en ejercicio, quien en una entrevista con Mega sostuvo haber informado a Kast el pasado 18 de febrero sobre el proyecto del cable submarino con China y la advertencia de eventuales sanciones por parte de Estados Unidos.

Las declaraciones generaron molestia y que, durante la bilateral de la mañana, Kast solicitó una retractación o aclaración formal. Algo que no sucedió y produjo la retirada del Presidente electo y sus ministros.

“Le he solicitado aclarar sus dichos, porque claramente se prestan para confusión, varias cosas que él dice en esa entrevista dejan temas en el aire y eso es una manera incorrecta de actuar en política”, detalló Kast.

Según explicó, la negativa a precisar sus dichos fue el tema que rebasó el vaso.

“En base a todo esto, más el corolario de la reunión de hoy en que le solicito al Presidente una aclaración de sus dichos, para que no quede duda de lo que se conversó ese 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, dijo el mandatario electo.

Se adelantan auditorías

Kast anunció además la creación de una “fuerza de tarea administrativa” para revisar antecedentes en distintas reparticiones públicas, lo que implica adelantar el inicio de las auditorías a la administración saliente.

“Y en adelante, de aquí al 11 de marzo, nos vamos a seguir preparando y trabajando en lo que será la recepción del Gobierno. Adicionalmente, le he solicitado al ministro del Interior y al encargado del Segundo Piso que comiencen a organizar una fuerza de tarea administrativa para recopilar toda la información, no solo en los ministerios, sino que en el Consejo para la Transparencia y la Contraloría”, explicó.

En esa línea, adelantó que no descartan acciones legales si detectan irregularidades.

“Todos los oficios de transparencia de los diputados los agradecemos, porque esto es una foto. Si alguien tuviera la intención de no dejar toda la información en los computadores como corresponde entregar en las carpetas, hoy el Estado tiene distintas maneras de identificar las cosas que se han hecho y no. En esa línea nos reservamos todas las acciones que se puedan utilizar dependiendo de lo que vayamos revisando y encontrando para, en el caso de ver una irregularidad o eventualmente algún ilícito, aplicar toda la fuerza de la ley y hacer todas las solicitudes a todas las instituciones”, recalcó.

El Presidente electo también elevó el tono respecto de la situación fiscal y dijo que "en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios y reparticiones donde nos dicen que todo está bien”.

La determinación de suspender las reuniones bilaterales marca un giro en el proceso de transición, que hasta ahora había sido presentado por ambas partes como institucional y coordinado.

A ocho días para el cambio de mando, el foco -según Kast- estará ahora en revisar antecedentes desde "el segundo piso", liderado por Alejandro Irarrázaval y preparar la instalación del nuevo Gobierno.