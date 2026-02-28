Oficina del Presidente Electo se pronuncia tras ataque de EEUU a Irán: "Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia"

La Oficina del Presidente Electo (OPE) también se pronunció respecto de los bombardeos contra Irán de parte de Estados Unidos e Israel. En horas de la tarde emitió un comunicado señalando que Chile "siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia, y en consecuencia valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional".

Asimismo, manifestó su preocupación por las hostilidades en Medio Oriente "en la medida que éstas puedan estar afectando la población civil". Y también concluyó haciendo un llamado a que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una paz duradera.