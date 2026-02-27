Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
Como consecuencia de esta venta, quedaron como únicos socios de Agrícola Ancali las sociedades Bethia e Inversiones Alpes (ambas representadas por Carlos Heller); e Inversiones Alpina e Inversiones Kennedy (ambas representadas por la madre de ambos Liliana Solari).
Mientras por estos días en el Festival de Viña el canal de televisión Mega es protagónico, en el Diario Oficial quedó reflejado este 18 de febrero un cambio societario en otra de las compañías en las que participa Carlos Heller, el empresario y presidente de Megamedia: Agrícola Ancali.
Se trata de la concreción de la salida de esta compañía agrícola de su hermana Andrea Heller, como parte de los cambios societarios que están ocurriendo en este grupo inversor ante la división de negocios de esta rama Heller Solari, también socios de Falabella.
En concreto, el 23 de diciembre pasado -pero recién publicado ahora en febrero- Inversiones Romy, representada por Andrea Heller, vendió y transfirió sus derechos sociales en Ancali a Bethia.
Y como consecuencia de esta venta, quedaron como únicos socios de Agrícola Ancali las sociedades Bethia e Inversiones Alpes (ambas representadas por Carlos Heller); e Inversiones Alpina e Inversiones Kennedy (ambas representadas por la madre de ambos Liliana Solari). En el detalle, es Bethia la que se queda con la mayor parte del accionariado de Ancali, con el 82,3%, y luego Inversiones Kennedy, con el 12,2%. Más atrás están Inversiones Alpes, con el 5,2% y luego Inversiones Alpina, con el 0,1%. Los cambios societarios también incluyeron que la administración y uso de la razón social en Ancali corresponde a Inversiones Alpes (Carlos Heller).
Fundada en 1990, Agrícola Ancali -cuyo core de negocios es la producción lechera- tiene su centro de operaciones en la región de Bío Bío, basado en una plantilla de unas 10 mil vacas que producen unos 150 millones de litros de leche al año.
