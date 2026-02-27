El desembarco de Paula Sutil en la campaña presidencial de Rafael Belaunde Llosa
La hermana del empresario y exlíder de la CPC, Juan Sutil, forma parte del equipo estratégico de Rafael Belaunde Llosa, uno de los contendores que busca ocupar el Palacio de Gobierno del país vecino.
Las últimas semanas han sido de profunda turbulencia para la política peruana tras la destitución del presidente José Jerí a mediados de febrero. Esa crisis la ha visto desde primera fila la publicista chilena Paula Sutil. No solo vive en Lima, sino que hoy forma parte del equipo estratégico de Rafael Belaunde Llosa, uno de los contendores que busca ocupar el Palacio de Gobierno del país vecino.
La hermana del empresario y exlíder de la CPC, Juan Sutil, decidió dar un giro radical a su agenda el último día del año pasado. “La propuesta la recibo el día 31 de diciembre, en Chile. Armando Andrade me propone este desafío, el cual acepto en virtud de analizar y estudiar a Rafael Belaunde Llosa, el candidato, y el escenario en que se estaban desarrollando los acontecimientos”.
En enero Sutil realizó un primer viaje de avanzada a la capital peruana para medir el terreno, conocer al candidato y calibrar al equipo. Con ese viaje se convenció. Acto seguido, se integró a un grupo reducido de ocho personas donde se concentra el poder de decisión de la campaña. Sutil describe este círculo como un equipo de alto nivel técnico y político: “Un honor participar de un equipo integrado por Rafael Belaunde, el candidato, Armando Andrade, una eminencia en materia estratégica, Diana Álvarez Calderon, quien fuera secretaria general del ministerio de Justicia en su momento, y luego ministra de Cultura; Pedro Cateriano, Alan Bowler y Steve Cerruya, maestro en RRSS”.
El escenario que enfrentan es complejo por la fragmentación del sistema. En el Perú actual existen restricciones legales que transforman la comunicación política en un puzzle difícil de armar: Sutil dice que no se permite el uso de televisión ni radios durante el periodo de campaña, salvo por una franja electoral que, ante la presencia de 36 candidatos presidenciales y 38 partidos disputando el Congreso, se vuelve irrelevante por el escaso tiempo asignado a cada uno.
Por eso, el plan que Sutil ayuda a ejecutar busca romper el esquema publicitario convencional: “La estrategia definida es bien innovadora por cuanto focaliza la campaña en la credibilidad informativa que provee la información periodística sobre el candidato. Por cierto, cubierta por la prensa real en tiempo presente. No producida ni publicitaria. Esto supone un esfuerzo de inmediatez y diversidad de contenido importante. Ha sido muy interesante porque pone en valor a la información real, versus la producción publicitaria".
Para la publicista chilena, el valor de Rafael Belaunde radica en su genealogía política y su distancia con los escándalos de corrupción que han decapitado las últimas presidencias en Perú. El candidato es nieto de Fernando Belaunde Terry, quien gobernó el país en dos periodos y es una figura de la democracia peruana. “Es un hombre probo, honesto, con capacidades extraordinarias. Sin manchas de ninguna naturaleza, sin denuncias ni procesos judiciales. Su mantra es ‘antes muerto que corrupto’. Digno nieto de su abuelo Fernando Belaunde Terry”, describe Sutil.
La campaña arrancó oficialmente el 8 de febrero y desde entonces Sutil vive en Lima. “Estoy todo el día en terreno, sin pausa alguna”, sentencia.
