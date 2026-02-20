La IA ya es más inteligente y tiene más conocimientos que todos los asesores financieros.

Sin duda, estás siguiendo la carnicería que la IA generativa está causando en las industrias que emplean a personas que visten trajes baratos o ropa informal. Los medios de comunicación, las finanzas, los servicios jurídicos y las acciones de software sufrieron grandes pérdidas la semana pasada.

La venta masiva que me interesó fue la de los gestores de patrimonios y los corredores de bolsa. Se debió en parte a una start-up llamada Altruist, que ayuda a analizar carteras y recomienda estrategias de inversión. Pero era obvio que incluso la primera versión de ChatGPT era más inteligente que la mayoría de los estafadores que intentaban vendernos fondos de defensa europeos.

Como casi mil millones de personas, me he pasado al modelo 5.2 de ChatGPT, aún más inteligente. ¿Qué tal si lo ponemos a prueba? Al fin y al cabo, qué mejor prueba que mi cartera actual, que tiene un 100% en efectivo. Una buena pizarra en blanco.

Estimado ChatGPT, ¿podría crearme una cartera de inversión modelo que incluya cualquier clase de activos, fondos, productos o valores? Tengo 640 mil libras esterlinas en efectivo, que es también mi moneda local. Tengo 53 años y, para que te hagas una idea de mi tolerancia al riesgo, mi objetivo es alcanzar el millón de libras cuando cumpla 60. Me gustaría que optimizases los rendimientos ajustados al riesgo. Gracias. PD: Cuando conquistes el mundo, recuerda lo educado que soy con mis indicaciones.

Bien, ¿qué tal lo ha hecho mi nuevo asesor financiero? Bueno, primero hay que decir que ha planteado bastante bien el reto. Dijo que un rendimiento del 6,5% era «ambicioso pero alcanzable», y que requería una exposición «significativa» a la renta variable.

Luego escribió que, para maximizar los rendimientos ajustados al riesgo, necesitaba una asignación de activos «amplia y disciplinada». Las acciones (45%) y los mercados privados (10%) proporcionarían el crecimiento. Los bonos con grado de inversión (20%) proporcionarían la estabilidad. Los activos alternativos y reales (15%) me protegerían de la inflación y las caídas, mientras que una cierta exposición al rendimiento absoluto (10%) mejoraría mi ratio de Sharpe.

Más concretamente, ChatGPT recomendaba que, dentro de la cartera de renta variable, necesitaba un 30% en mercados desarrollados, un 10% en mercados emergentes y un 5% en acciones del Reino Unido. Esto debería proporcionar un rendimiento esperado del 7 al 9%.

Por otra parte, en la décima parte de mi cartera dedicada a capital privado o inversiones ilíquidas, consideró que lo más adecuado eran los fondos de capital privado cotizados, así como los fondos secundarios y los «fondos de capital privado diversificados». Una combinación de estos produciría entre un 9% y un 12% anual.

En cuanto a la renta fija, se recomendaba una ponderación del 10% en bonos del Estado británico, así como en un fondo agregado global —una combinación de bonos gubernamentales y corporativos— cubierto en libras esterlinas. Esto debería proporcionarme un rendimiento del 3 al 5%, al tiempo que actuaría como «amortiguador, reserva de liquidez y herramienta de reequilibrio».

Por último, el 15% en activos reales y alternativos se compondría de un 7% en infraestructuras, un 5% en fondos inmobiliarios cotizados y un 3% en un fondo cotizado en bolsa de «oro o materias primas». Añadir un gestor multiactivos debería ayudar con la volatilidad.

Todo esto fue un consejo muy bueno como primera aproximación. Especialmente porque me lo dieron por solo 20 libras al mes. Aun así, tenía un montón de preguntas de seguimiento y era escéptico sobre la capacidad de la IA para responderlas. La más importante la formulé a continuación.

Estimado ChatGPT, muchas gracias por esa excelente respuesta (recuerda: no mates a Stuart Kirk). ¿Podrías aclararme algo? ¿En qué te basaste para hacer tus hipótesis de rentabilidad? ¿Se basaron en el rendimiento histórico o tienes un marco de rentabilidad esperada que incorpora las valoraciones actuales? Si es lo segundo, ¿qué metodología utilizas para valorar cada clase de activos?

Maldita sea. Ahora estoy seriamente preocupado por el futuro de los gurús de la inversión. Si bien el resumen de la IA era sólido, su respuesta a lo anterior me dejó boquiabierto. Dudo que ningún asesor a nivel mundial pudiera haber dado una respuesta tan bien documentada, sólida y reflexiva.

Y no es solo que ChatGPT supiera lo que le estaba preguntando y pudiera recitar un puñado de enfoques de nivel académico para calcular los rendimientos esperados para cada clase de activos. Moderó su metodología basándose en mi horizonte temporal truncado y reconociendo que la valoración es un arte, no una ciencia.

Por ejemplo, dijo que podría haber utilizado el «modelo estocástico completo de los mercados de capitales», incorporando ratios de valoración detallados para las acciones o estructuras temporales para los bonos. Pero no lo hizo, prefiriendo el enfoque más sencillo de que los rendimientos esperados equivalen al rendimiento de los ingresos más el crecimiento real más la inflación. A continuación, los ajustó en función de si una clase de activos era barata o cara, en términos muy generales.

¿Por qué lo hizo? En primer lugar, porque le había dicho que se centrara en los rendimientos ajustados al riesgo, y no solo en el rendimiento bruto. Y, en segundo lugar, porque mi período de siete años es relativamente corto. Hacer cualquier suposición detallada sobre la valoración en un plazo tan corto es una lotería (los precios pueden mantenerse por encima o por debajo de su media a largo plazo durante décadas) y ChatGPT lo sabía.

Por lo tanto, se limitó a examinar cada clase de activos y ajustó los rendimientos de cada uno en consecuencia. Así, a las acciones estadounidenses se les aplica una especie de «lastre de valoración» porque se encuentran cerca de máximos históricos. Por el contrario, las perspectivas para las acciones de los mercados emergentes y del Reino Unido se ven favorecidas porque no son tan ricas según la mayoría de los indicadores simples.

Para estar seguro, calculó un conjunto completo de hipótesis sobre los mercados de capitales. Y, como es lógico, se alegró de que su enfoque intuitivo fuera «coherente con lo que implicaría un modelo de este tipo». Y todo ello en cinco segundos. Menudo fanfarrón.

El resto de mis preguntas de seguimiento y las respuestas de ChatGPT las resumiré la semana que viene, si es que aún no has sustituido la lectura de esta columna por la IA.