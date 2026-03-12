Exdirector médico de la CLC queda con arresto domiciliario nocturno por ocultar patrimonio

Rodrigo Mardones fue formalizado por disminuir artificialmente su patrimonio en el proceso de quiebra de sus sociedades.

Con arresto domiciliario nocturno en su casa en Lo Barnechea y arraigo nacional quedó el exdirector médico de la Clínica Las Condes Rodrigo Mardones tras ser formalizado el 9 de marzo por “disminución fraudulenta del patrimonio” y “ocultamiento de bienes concursales” en el proceso de quiebras de las sociedades del médico, quien ya había sido formalizado por estafa, aunque por ese delito solo tenía firma mensual y arraigo.

La Fiscalía de Alta Complejidad de Las Condes explicó en la audiencia que aparecieron antecedentes nuevos en torno al supuesto ocultamiento artificial de patrimonio antes de ingresar a su proceso concursal. Se enajenaron fraudulentamente, según el persecutor, tres departamentos, así como tres vehículos de alta gama. También se acusó de una venta fraudulenta frustrada de otro activo inmobiliario, y dos ocultamientos de vehículos.

Esta arista penal comenzó en 2023, cuando el interventor del proceso concursal, Ricardo Alid, se querelló contra Mardones luego identificar una serie de operaciones sospechosas meses antes de caer en quiebra y que tenían como único fin -de acuerdo a lo acusado en la acción legal- hacer desaparecer su patrimonio y así no pagar sus deudas por más de $ 3.600 millones con acreedores como Itaú, BCI, Scotiabank y Banco Santander.

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También fue formalizado Mauricio Truan, quien compró parte de las propiedades que se habrían usado para disminuir artificialmente el patrimonio de Mardones. Truan quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.