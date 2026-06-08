Nuevo proyecto de uso mixto comercial-habitacional en Pitrufquén por US$ 69 millones
La obra, que se emplazará en un predio en Camino a Villarrica 1750, contempla un mall vecinal, dos condominios y hasta una estación de servicio.
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Es uno de los proyectos inmobiliarios en regiones más relevante en carpeta. Se trata de una obra de uso mixto comercial-habitacional en la comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía, que considera una inversión de US$ 69 millones.
Detrás del proyecto está la Inmobiliaria Elisur, ligada a Guido González y María José Gatica, que desde hace más de una década ha desarrollado obras industriales, comerciales y habitacionales en la mencionada comuna.
Ahora, la compañía lanzó oficialmente su proyecto Nuevo Oriente, obra que se emplazará en un predio de 5,7 hectáreas en Camino a Villarrica 1750, y que contempla un mall vecinal, dos condominios y hasta una estación de servicio.
“El área de emplazamiento escogida se considera adecuada para el desarrollo del proyecto, en atención a su ubicación estratégica respecto de la red vial principal, a su inserción en un sector de borde urbano de la comuna de Pitrufquén, y a la posibilidad de desarrollar de manera integrada los distintos componentes residenciales, comerciales, de servicios y equipamiento que conforman la presente iniciativa”, detalló la firma en su Declaración de Impacto Ambiental.
Junto a esto, destacó que la obra enfrentará directamente la Ruta S-65, que constituye el principal eje vial de conexión del sector con la comuna de Pitrufquén y con el corredor hacia Ñancul y Villarrica.
“Específicamente, el proyecto considera la habilitación de un strip center en fases sucesivas, un edificio comercial de cinco niveles, dos condominios habitacionales con un total de 592 unidades habitacionales y una estación de servicios, contribuyendo a fortalecer la oferta habitacional, comercial y de servicios del sector”, explicó la empresa, la cual estimó una superficie construida referencial de 63.191 metros cuadrados.
El plan de la compañía es iniciar la construcción del proyecto en agosto de este año, y será por etapas. “La ejecución gradual de estas obras responde a criterios de planificación técnica, constructiva y comercial, por lo que las fechas estimadas de inicio y término podrán experimentar ajustes en función de las condiciones económicas, sociales y de mercado”, dijo la sociedad, la cual proyecta tener todo el complejo listo en diciembre de 2031.
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