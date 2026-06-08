We Techs levanta capital para expandirse a Perú e incorporar inteligencia artificial

Jorge Poblete, CEO de We Techs, con su equipo y la gerente general de Fisuc, María Carolina Cácecers.

La firma desarrolla tecnología de monitoreo, control y análisis remoto de agua, gas y otros fluidos industriales para la minería, sanitarias, oil & gas y agua potable rural.

La compañía chilena de telemetría e Internet Industrial de las Cosas (IIoT) We Techs cerró una ronda por US$ 1 millón, con la que financiará su salida al mercado peruano y la incorporación de modelos de inteligencia artificial (IA) a su plataforma.

El levantamiento fue liderado por el fondo chileno-panameño Termara y también participaron el Fondo de Inversión Social de la Universidad Católica (Fisuc), GOA Inversiones y HCS Capital.

We Techs, fundada en 2012, monitorea en línea el uso de agua y energía para clientes de los sectores de minería, energía y sanitarias.

Partieron con monitoreo remoto de riego en canchas de golf -que luego expandieron al agua potable rural-, el que derivó en una plataforma de telemetría para seguir el uso del agua en tiempo real en diversos entornos industriales, como minería, energía y sanitarias.

El CEO de We Techs, Jorge Poblete, explicó que hoy su modelo combina tres capas: instrumentos que miden variables como presión, caudal, pH o turbidez; una de telemetría de desarrollo propio capaz de operar sobre los 3 mil metros de altura y con conectividad satelital o celular; y una plataforma que entrega monitoreo, alarmas y reportería para el cumplimiento normativo ante la Dirección General de Aguas y la Superintendencia del Medio Ambiente.

La firma tiene unos 45 clientes industriales, 300 usuarios y un equipo de 38 personas. Entre los usuarios figuran operaciones que utilizan la plataforma para entregar servicios a terceros, como compañías de gas que la emplean para abastecer a sus propios clientes.

Expansión y tecnología

Poblete dijo que el levantamiento de recursos responde a una estrategia de aceleración del crecimiento.

El foco principal está puesto en Perú, mercado que la empresa lleva cerca de un año prospectando y donde ve una industria minera y energética con desafíos de gestión hídrica y cumplimiento ambiental similares a los de Chile hace una década.

Para operar allí, We Techs prepara una alianza con una empresa de telecomunicaciones local que anunciará en las próximas semanas y con la que desarrollará sus primeros pilotos, principalmente con clientes mineros.

En esta primera etapa no contempla abrir oficinas ni contratar un country manager, dado que gran parte del servicio es remoto y digital, una vez instalados los equipos.

Otra parte del capital lo destinará a sumar inteligencia artificial a la plataforma. Como la calidad del dato es crítica para el reporte ante la autoridad, la compañía va a incorporar modelos de detección de anomalías y análisis predictivo para procesar el creciente volumen de información que generan sus operaciones.

Para 2026, We Techs proyecta un crecimiento en torno al 20% respecto de 2025.