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La crisis que salpicó a Santander por el ahora exejecutivo vinculado al Tren de Aragua

A las 5 de la mañana del martes, en su departamento en Estación Central, el ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio fue detenido por la PDI en el marco de un megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 10:00 hrs.

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<p>La crisis que salpicó a Santander por el ahora exejecutivo vinculado al Tren de Aragua</p>

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