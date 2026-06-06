Cesco propone que Codelco sea un holding, desacoplar el gobierno corporativo del ciclo político y abrir a la bolsa proyectos de exploración

El centro de estudios señala que la minera estatal vive una de las peores crisis de su historia. Entre los cambios, plantea privilegiar rentabilidad por sobre las metas productivas.

Crear un holding Codelco del cual “cuelguen” varias empresas, separar el gobierno corporativo de la política, enfocarse en la rentabilidad y no en la producción y buscar financiamiento privado -como más joint ventures o la apertura en bolsa de proyectos- son las principales sugerencias del reputado think tank Cesco a la nueva administración de la corporación estatal, liderada por Bernardo Fontaine como presidente y con Jorge Gómez como CEO de la cuprera.

“La situación actual de la corporación exige retomar esa discusión con sentido de urgencia”, acota un documento de la entidad minera. “Los desafíos que enfrenta Codelco ya no pueden entenderse únicamente como problemas coyunturales asociados a deuda o precios del cobre, sino como desafíos estructurales vinculados a productividad, gobernanza, ejecución de proyectos, seguridad y continuidad estratégica”, detalló Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco.

Para el centro de estudios, durante los últimos quince años Codelco ejecutó el mayor ciclo de inversión de su historia, sin lograr aumentos equivalentes de producción ni mejoras operacionales. La producción cayó desde niveles cercanos a 1,7 millones de toneladas a cifras próximas a 1,3 millones a 1,4 millones anuales, mientras la deuda financiera alcanzó máximos históricos incluso en un contexto de precios elevados del cobre.

Y aunque parte importante de esta situación responde a la madurez de los yacimientos y a la creciente complejidad técnica de la minería subterránea de gran escala, el think tank advierte que la magnitud de los retrasos, sobrecostos y desviaciones observadas sugiere “crecientes dificultades para transformar inversión en producción efectiva, mayor productividad y generación de valor operacional sostenible”.

La crisis derivada del abultamiento de la producción en Chuquicamata y el accidente en El Teniente -donde fallecieron seis trabajadores- han puesto en la mira cuestionamientos respecto de los mecanismos de control, trazabilidad operacional y capacidad de supervisión estratégica de una organización de la escala y complejidad actual de Codelco, advierten en Cesco.

Ante estos problemas, el centro minero sugiere cuatro grandes reformas, explica su director ejecutivo.

Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco.

1 Que Codelco se transforme en un holding

Dado que la minería moderna es significativamente más intensiva en capital, más compleja técnicamente y más exigente operacionalmente, la entidad propone cambiar la gobernanza de Codelco por organización corporativa tipo holding, similar a la utilizada por gran parte de las principales compañías mineras internacionales.

“Codelco tiene una complejidad operacionales muy alta y, curiosamente, una estructura organizacional muy simple, que no es suficiente para los desafíos que enfrenta”, señala Cantallopts.

La propuesta de Cesco considera transformar Codelco en una sociedad matriz estatal, manteniendo el 100% del control accionario del Estado, pero transformando sus actuales operaciones divisionales en filiales, que podrían constituirse según criterios operacionales, geográficos, funcionales, etc.

Cantallopts plantea a título personal, que podría crearse una empresa que aglutine las faenas del norte -Chuqui, Radomiro Tomic, Gaby y Ministro Hales-; otras empresas serían El Salvador, Andina y El Teniente, más una compañía que maneje los puertos y otra de las fundiciones y refinerías.

Esto tiene la ventaja de disminuir costos a nivel de Casa Matriz y más cercanía al negocio.

2 Que Codelco sea del Estado y no manejada por el gobierno

Cesco detecta una “débil dirección y control del dueño” en Codelco, un rol que solo se ejerce en el directorio. Por ello, plantea más exigencias en la selección de directores, mayor continuidad de los mismos y también que la junta de accionistas (Hacienda y Minería) cuente con las capacidades de control de gestión necesarias.

Pero, añade el director ejecutivo de Cesco, hay que reforzar que Codelco es una empresa del Estado y no de gobierno. Por ello, se deben fortalecer los mecanismos que “permitan continuidad técnica y estratégica frente a ciclos políticos que son más breves que los horizontes de maduración de la minería”. Esto es directores y presidente que no cambien con los gobiernos.

Un desafío aquí es de cara a la clase política, en particular a los legisladores, “que les cuesta comparar a Codelco con otras empresas mineras y la tienden a comparar más con un servicio público”.

3 Foco en rentabilidad, no solo en producción

La situación actual obliga también a revisar con mayor profundidad la lógica histórica de inversión y desarrollo de proyectos de Codelco, plantea Cesco.

La discusión ya no puede centrarse en invertir para alcanzar una determinada meta de producción, sino en cómo asegurar que dicha inversión efectivamente sea rentable.

Por eso, Cantallopts sostiene que es necesario y urgente avanzar en una revisión integral de los llamados proyectos estructurales viendo si pueden reformularse reduciendo su tamaño o secuencia, pero aumentando su rentabilidad.

El director de Cesco enfatiza que esto no implica debilitar el rol estratégico de Codelco. Por el contrario, busca fortalecer la entidad, “priorizando proyectos, activos y estructuras consistentes con la realidad actual de la minería”.

4 Acceder a capital privado y abrir a la Bolsa proyectos

La magnitud de capital requerida por la minería actual vuelve cada vez más relevante evaluar nuevas fórmulas de financiamiento, asociación y desarrollo, dice Cesco.

Por eso, la propuesta es que Codelco haga más joint ventures, asociaciones estratégicas y esquemas de desarrollo conjunto con privados, especialmente aprovechando la enorme propiedad minera que posee la corporación y el potencial de desarrollo futuro asociado a ella.

Eso implica replicar lo que ya hizo con Freeport en El Abra; con Anglo en el distrito Andina-Los Bronces; con Rio Tinto en Nuevo Cobre; con BHP en el proyecto de exploración Anillo; y Pucobre en Tovaku. Cantallopts señala que podría ser bueno que proyectos de exploración específicos de Codelco se abrieran a la bolsa, ya sea en Chile como en mercados más profundos y con experiencia minera como son la Bolsa de Toronto, de Londres y de Australia.