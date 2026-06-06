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Cesco propone que Codelco sea un holding, desacoplar el gobierno corporativo del ciclo político y abrir a la bolsa proyectos de exploración

El centro de estudios señala que la minera estatal vive una de las peores crisis de su historia. Entre los cambios, plantea privilegiar rentabilidad por sobre las metas productivas.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Valeria Ibarra
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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