Xepelin nombra a Lucas Rencoret como country manager en Chile
El ejecutivo acumula más de seis años en la fintech local. Asumió el cargo a comienzos de junio.
Noticias destacadas
Un cambio en la alta cúpula de la fintech chilena Xepelin se anunció esta jornada.
Según informó la empresa, nombró como country manager en Chile a Lucas Rencoret. El ejecutivo formó parte de los primeros equipos de la compañía y, hasta su nombramiento, se desempeñaba como vicepresidente de producto y gerente general de banking.
La fintech señaló en un comunicado que Rencoret ha participado en distintas áreas de desarrollo de productos, operaciones y expansión tecnológica, además de colaborar en la construcción de la infraestructura de servicios financieros de la firma en Chile y México.
Desde su nuevo cargo estará a cargo de la estrategia, planificación y operación de la compañía en el mercado chileno, así como del desarrollo de su oferta de productos y servicios para pequeñas y medianas empresas.
“Las PYME en Chile siguen operando con herramientas financieras que no fueron diseñadas para ellas. Xepelin existe para cambiar eso, y este es el momento de acelerar. Llevo años construyendo estas capacidades desde adentro, y asumir este rol significa poder llevarlas directamente a los clientes que más las necesitan”, señaló Rencoret en el comunicado.
La compañía indicó que el nombramiento forma parte de su estrategia para fortalecer su operación regional y ampliar su oferta de soluciones financieras tecnológicas en Chile y México.
Lo anterior, en un contexto en que, según la firma, “la digitalización de los procesos financieros y el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas son los dos factores que más inciden en la resiliencia de las empresas en el mediano plazo”.
De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Xepelin (IMAXEP), elaborado por la empresa sobre la base de datos transaccionales de más de 42.000 pymes activas en Chile, factores como la digitalización de procesos financieros y el acceso a financiamiento inciden en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas en el mediano plazo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete