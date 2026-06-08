Xepelin nombra a Lucas Rencoret como country manager en Chile

El ejecutivo acumula más de seis años en la fintech local. Asumió el cargo a comienzos de junio.

Un cambio en la alta cúpula de la fintech chilena Xepelin se anunció esta jornada.

Según informó la empresa, nombró como country manager en Chile a Lucas Rencoret. El ejecutivo formó parte de los primeros equipos de la compañía y, hasta su nombramiento, se desempeñaba como vicepresidente de producto y gerente general de banking.

La fintech señaló en un comunicado que Rencoret ha participado en distintas áreas de desarrollo de productos, operaciones y expansión tecnológica, además de colaborar en la construcción de la infraestructura de servicios financieros de la firma en Chile y México.

Desde su nuevo cargo estará a cargo de la estrategia, planificación y operación de la compañía en el mercado chileno, así como del desarrollo de su oferta de productos y servicios para pequeñas y medianas empresas.

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“Las PYME en Chile siguen operando con herramientas financieras que no fueron diseñadas para ellas. Xepelin existe para cambiar eso, y este es el momento de acelerar. Llevo años construyendo estas capacidades desde adentro, y asumir este rol significa poder llevarlas directamente a los clientes que más las necesitan”, señaló Rencoret en el comunicado.

La compañía indicó que el nombramiento forma parte de su estrategia para fortalecer su operación regional y ampliar su oferta de soluciones financieras tecnológicas en Chile y México.

Lo anterior, en un contexto en que, según la firma, “la digitalización de los procesos financieros y el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas son los dos factores que más inciden en la resiliencia de las empresas en el mediano plazo”.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Xepelin (IMAXEP), elaborado por la empresa sobre la base de datos transaccionales de más de 42.000 pymes activas en Chile, factores como la digitalización de procesos financieros y el acceso a financiamiento inciden en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas en el mediano plazo.