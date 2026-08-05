Pagos digitales aumentan 15% y llegan a 435 transacciones anuales por persona, según informe del Banco Central

Fue una de las principales conclusiones del Informe de Sistemas de Pago 2026 del ente rector.

Este miércoles, en la sede del Banco Central en La Reina, el instituto emisor reunió a autoridades, representantes de la industria, académicos y expertos internacionales para presentar la quinta edición del Informe de Sistemas de Pago (ISiP) 2026, documento que revisa la evolución de este negocio en Chile y los desafíos para el desarrollo de la infraestructura financiera.

El principal mensaje del reporte fue que “los medios de pago digitales en Chile continúan ganando relevancia en la vida cotidiana de las personas y cómo se ha ido ampliando la oferta de servicios en el ecosistema de pagos”.

Como reflejo de esa tendencia, el documento destaca que “el número de pagos aumentó 15% desde el último informe, alcanzando un promedio de 435 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años”.

Asimismo, las tarjetas de débito siguen encabezando las preferencias de los usuarios. En paralelo, el Banco Central resaltó que “las de prepago mantienen un crecimiento elevado, aunque desde una base comparativamente baja”.

Las transferencias electrónicas de fondos también siguen expandiéndose. Según el informe, crecieron 15%, "pero su uso como pago a comercios aún es limitado”, siendo uno de los principales desafíos que identificó el organismo para profundizar la digitalización de los pagos.

El avance de los medios digitales también ha reducido el uso transaccional del efectivo. Sin embargo, el ente emisor advirtió que mantiene un papel relevante, especialmente en regiones, ferias libres, transporte público y compras inferiores a $10.000, además de servir como respaldo cuando otros medios de pago no están disponibles.

Agenda regulatoria

Durante la presentación, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sostuvo que el desafío ahora es consolidar estos avances. “Seguir avanzando implica construir sobre lo ya logrado, identificando fricciones y generando las condiciones para que el sector privado pueda resolverlas, con el objetivo de consolidar un sistema seguro e interoperable que ofrezca una amplia gama de opciones para hogares y empresas”, afirmó.

En esa línea, anunció que el instituto emisor pondrá en consulta una regulación para fortalecer el sistema de pagos inmediatos y facilitar el uso de las transferencias electrónicas en comercios.

Asimismo, adelantó que hacia fines de este año espera publicar una primera propuesta regulatoria para las stablecoins que puedan utilizarse como medios de pago, bajo un enfoque gradual.