Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud

Esta semana Manfred Paulmann protagonizó su estreno en sociedad como presidente de Cencosud en un evento en Bariloche, Argentina, que reunió a líderes de los negocios y el emprendimiento de toda la región, en un encuentro al que también concurrió Andrónico Luksic Lederer. Su llegada al máximo cargo directivo de la firma que fundó su padre, significa el inicio de un “nuevo ciclo” en la compañía, acompañado además desde la unidad Cenco Malls, por Jaime Soler, un ejecutivo que fue tremendamente cercano a Horst Paulmann, exCEO del grupo, y quien destaca por su especial foco y mirada comercial. “¡Vamos con todo!”, posteó Soler tras ser designado.

Fue su debut en sociedad como flamante nuevo presidente del grupo Cencosud. Entre el miércoles y viernes recién pasado, Manfred Paulmann Koepfer (58 años) viajó a Argentina a participar del Foro Llao Llao. Se trata de una instancia de encuentro empresarial que agrupa a las grandes fortunas de Argentina. En el lujoso hotel de la Patagonia en Bariloche, allí se dieron cita más de un centenar de empresarios en este evento impulsado por figuras como Eduardo Elsztain, del grupo IRSA, y en cuyo consejo fundador participa Marcos Galperin, fundador de MercadoLibre, y que reúne a un selecto grupo de líderes, emprendedores y empresarios de la región. Al evento acudió, por ejemplo, otro chileno, Andrónico Luksic Lederer, el recién nombrado vicepresidente de Quiñenco, grupo que también tiene negocios al otro lado de la cordillera.





Manfred Paulmann tiene un fuerte vínculo con Argentina, al igual que su padre y fundador de Cencosud, el fallecido empresario Horst Paulmann. Ambos vivieron varios años allende la cordillera e impulsaron el fuerte crecimiento de la compañía en esa nación con sus supermercados Jumbo y varios reconocidos centros comerciales. El primogénito, en particular, lanzó allá el formato Easy, en 1993, en Parque Browne en Buenos Aires, negocio que luego replicó en Chile, al año siguiente en Alto Las Condes.

El tercer Paulmann en el cargo



Ingeniero comercial de la Universidad de Chile con un posgrado en Francia, Manfred Paulmann fue ungido el pasado 23 de abril como presidente del grupo Cencosud. Relevó en el cargo al brasilero Julio Moura -quien se mantiene en el directorio-, en una jugada que no dejó de sorprender al mercado. No porque haya ocurrido este recambio, sino más que todo por el timing.





Contexto: en el mercado se daba por descontado que más temprano que tarde el mayor de los hijos del fundador de la compañía era quien iba a ocupar el máximo cargo, dado que sus dos hermanos mayores de edad no figuraban como alternativas en esta sucesión directiva. Heike Paulmann ya había sido presidenta de Cencosud por poco más de dos años y renunció en 2023, dejando luego incluso el directorio. Y Peter Paulmann, que sí integra la mesa del grupo, es muy sabido que por su carácter no gusta de estar en la exposición pública que involucra la presidencia.





Ahora bien, la última renovación del directorio de Cencosud había ocurrido para el período 2024-2027. Pero cercanos al grupo explicitan y distinguen entre la elección de la mesa -decidida en la junta de accionistas de ese 2024-, y la definición del presidente, que puede cambiar en cualquier momento, teniendo los votos de la mayoría del directorio.



En este caso, cercanos al clan afirman que el cambio se definió de manera consensuada en el grupo controlador, pues llegaba la hora de “un nuevo ciclo” al interior de la compañía. E indican que el cambio en la presidencia es una “transición natural”, de cara a los desafíos que enfrenta el grupo de retail, sobre todo en materia tecnológica y de innovación.



“Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación, que permita a Cencosud fortalecer sus capacidades y enfrentar con solidez los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y exigente”, dijo el directivo al tomar el mando.





Manfred Paulmann se transformó así en el tercer Paulmann en ocupar el máximo cargo, tras su padre y fundador, y su hermana Heike Paulmann. Su llegada, además, implicó un enroque en el tablero directivo de Cenco Malls, la unidad que reúne el negocio de los centros comerciales del grupo. Manfred Paulmann renunció a la presidencia de esta mesa -manteniéndose en el directorio-, y en su lugar asumió Jaime Soler, quien ya formaba parte de esa mesa directiva.



Se trata de un alto ejecutivo considerado además como alguien “de la casa” y con quien la familia Paulmann guarda lazos históricos. No de amistad, pero sí de mucho respeto profesional, pues fue un ejecutivo muy cercano en especial al fallecido Horst Paulmann.





Una fuente conocedora de la interna de la familia Paulmann, que pide reserva de su identidad, resume así esta reciente transformación: “La transición de Julio Moura en la presidencia de Cencosud fue un período temporal para que Manfred pudiera armar su equipo y sumar a Jaime Soler, que le garantiza un balance”.



Si bien ha trascendido que Heike Paulmann asumiría la presidencia de la unidad estadounidense del grupo, The Fresh Market, el cargo, hasta ahora, sigue en manos de Manfred Paulmann. En esa unidad ya trabaja un hijo de Heike, Martín García Huidobro Paulmann, quien tras su práctica profesional, desde marzo pasado figura como analista financiero en esa supermercadista.

“Vamos con todo”



“Asumo con total dedicación y orgullo esta nominación como presidente de Cenco Malls. Sin duda una gran oportunidad para acompañar y apoyar el trabajo de un gran equipo, liderado por un ejecutivo histórico de la casa como Sebastian Bellocchio. Pondremos mucho foco en fortalecer aún más nuestra cultura, centrada en la innovación permanente, en generar experiencia memorable de consumidores y un gran clima laboral entre nuestros colaboradores. La experiencia de nuestros clientes va a ser el reflejo externo de nuestra cultura interna. ¡Vamos con todo!”, posteó en su LinkedIn este jueves Jaime Soler.





Fanático de los deportes y triatleta, Jaime Soler Bottinelli es un viejo conocido al interior de Cencosud. Si bien su familia es oriunda de Curicó -su abuelo y tío abuelo se dedicaron al negocio de las cecinas, con Cecinas Soler-, Jaime Soler se educó en The Grange School, en Santiago, donde fue compañero de Carlo Solari, socio de Falabella, y también de Rodrigo Larraín, el actual CEO de Cencosud.



Luego, estudió ingeniería comercial en la Universidad de Chile -estudios que más tarde perfeccionaría en Kellogg School of Management, en 2009-, y si bien realizó su práctica profesional en un banco en Curicó, pronto su vida laboral se desarrolló en Santiago, arribando a Falabella, donde trabajó por ocho años y alcanzó el puesto de encargado de vestuario mujer en la firma de los Solari Cúneo. Allí se fogueó, aprendió y se entusiasmó con el mundo del retail y en especial con la veta comercial, las tiendas y la relación con los clientes, más que encaminarse al prototipo del alto ejecutivo de “Sanhattan”, de fuerte impronta financiera.



Todos atributos comerciales que pronto llamaron la atención del grupo Cencosud cuando éste compró la multitienda Almacenes Paris a la familia Gálmez y a los grupos Consorcio y Quiñenco, en 2005. Al llegar a Paris, Soler asumió la gerencia de Negocios, y en 2008 llegó a la gerencia general de esta unidad, en reemplazo de Pablo Castillo. Y cuando en 2014 se produjo la vacancia que dejaba Daniel Rodríguez en la gerencia general corporativa del grupo -pues este ejecutivo se iba al grupo mexicano Femsa-, para el mismo Soler fue una sorpresa que el controlador de Cencosud definiera que sería el sucesor al mando de todo el buque. Mal que mal, Paris pesaba en ese momento en torno al 8% del negocio del grupo, un conglomerado en el que, además, el negocio supermercadista era, por lejos, el más grande, en torno al 70%.





No obstante, pesó en la designación la sintonía comercial con Horst Paulmann. “Jaime es una persona extraordinaria. Él tiene el retail igual que yo, en el corazón, y eso es muy importante”, decía el empresario al nombrarlo CEO, cuando éste sólo tenía 43 años, cargo en el que se mantuvo entre enero de 2015 y septiembre de 2018.



Todo un período en el que Soler trabajó más que todo con Horst Paulmann -pues fue la época en que Manfred Paulmann estuvo fuera del directorio de Cencosud, entre 2011 y 2021-, y en el que Soler se dedicó, entre otras funciones, a eficientar la compañía tras un período de fuerte crecimiento y M&A que había desplegado en la región, siguiendo uno de sus mantras: que las compañías deben ser fit y sexy. Es decir, no acumular grasa, manejar bien el control de gastos, cuidar cada peso como si fuera propio y, al mismo tiempo, ser innovadoras de cara al cliente.





Oficialmente, renunció por motivos personales y por su intención de embarcarse en nuevos proyectos, si bien extraoficialmente también hubo versiones de desacuerdos con el directorio por el rumbo que estaba tomando la compañía, especialmente en la operación en Brasil, que evidenciaba magros resultados. Lo que, en todo caso, no quebró en absoluto la relación con Horst Paulmann y el grupo, sumándose Soler al directorio de Cenco Malls en abril de 2024, con la venia de toda la familia Paulmann, padre e hijos.

Directorios, inversiones y triatlones



Personas que conocen a Soler precisan que aquel fin de ciclo ejecutivo en Cencosud también estuvo influido por el desgaste natural de un cargo expuesto y con altísima carga laboral, y el deseo de Soler de dedicarse a otras actividades: asumir directorios y poder dedicarle también tiempo al deporte, su gran pasión. Así, tras dejar el conglomerado, se transformó en asesor y director de compañías. Entre sus inversiones propias, destaca una participación minoritaria en el restaurante Soler de Las Condes, una franquicia del tradicional local de Curicó que es de sus primos.





Además participó en Frizata, una foodtech de alimentos argentina donde también ha invertido Marcos Galperin, de Mercado Libre. Ya no está vinculado a esta firma. Además se sumó a las mesas directivas del grupo automotriz Bruno Fritsch, la empresa de productos de acero Prodalam, Ñuble Alimentos y MH Holding de la familia Matetic, mesas en las que se mantiene. Y retomó los entrenamientos deportivos, participando en triatlones en Chile y el extranjero representando a su club, el Prince of Wales Country Club.





Antes de volver a Cencosud, Soler fue pretendido por otra gran empresa chilena: fue contactado por la consultora Egon Zehnder para participar en el proceso para elegir al nuevo gerente general corporativo de Falabella tras la renuncia de Gaston Bottazzini, pero declinó seguir adelante en dicho proceso precisamente porque no quería volver a ser ejecutivo.





También fue sondeado para asumir como ministro del Deporte en la administración Kast, según confirman personeros oficialistas, en un cargo en el que finalmente fue nombrada Natalia Duco.





Hoy, en la división de centros comerciales, Soler cuenta con el respaldo de toda la familia Paulmann, insisten cercanos al directivo, y hay fiato con Manfred Paulmann y con Rodrigo Larraín. Su objetivo para su mandato está en fortalecer el portafolio, capturar oportunidades de crecimiento para la unidad que opera 41 shoppings y 1,5 millones de metros cuadrados arrendables en Chile, Perú y Colombia, “gestionando nuestros activos con una mirada de largo plazo, apoyados en un trabajo colaborativo, una cultura centrada en las personas y un foco permanente en la experiencia de nuestros consumidores, utilizando la tecnología y los datos -incluidas herramientas de analítica e inteligencia artificial- como habilitadores para una gestión cada vez más eficiente y adaptada a los desafíos del entorno”, dijo al asumir el cargo.





En lo inmediato hoy Cenco Malls está embarcado en diversos proyectos dejando atrás el revés sufrido en Vitacura en terrenos del Saint George’s, donde no pudo llevar a cabo un mall. En el plano nacional, hay obras de expansión en Temuco. En Costanera Center, avanzar en la integración de los pisos seis, siete y ocho. En Alto Las Condes, la reconfiguración de varios espacios, con la apertura de Alto Diseño, un nuevo patio de comidas que va a tener 12 locales y 1.100 metros cuadrados; un nuevo Rincón Jumbo de 1.100 metros cuadrados ya operativo; y en el ex patio de comidas, el inicio de obras para 40 locales. En el mall de La Florida, el avance de los permisos del multifamily que va a integrar el complejo, y la apertura a público de las zonas gastronómicas, que son nueve restoranes nuevos con unos 3.500 metros cuadrados y un nuevo Rincón Jumbo; y avanzar en un parque, denominado Proyecto Parque de Florida, de 25 mil metros cuadrados, además de espacios para restoranes en la zona exterior, con 2 mil metros cuadrados. Y en los terrenos de la exFisa, el avance de los permisos para el nuevo outlet. Y a nivel internacional, abrir la segunda etapa del complejo de La Molina, en Perú, donde ya abrieron 19 mil metros cuadrados. Y en Limonar, en Colombia, acaban de completar la apertura de un proyecto con 4 mil metros cuadrados, y abrirán una terraza a finales de este año.