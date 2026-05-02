Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud
Esta semana Manfred Paulmann protagonizó su estreno en sociedad como presidente de Cencosud en un evento en Bariloche, Argentina, que reunió a líderes de los negocios y el emprendimiento de toda la región, en un encuentro al que también concurrió Andrónico Luksic Lederer. Su llegada al máximo cargo directivo de la firma que fundó su padre, significa el inicio de un “nuevo ciclo” en la compañía, acompañado además desde la unidad Cenco Malls, por Jaime Soler, un ejecutivo que fue tremendamente cercano a Horst Paulmann, exCEO del grupo, y quien destaca por su especial foco y mirada comercial. “¡Vamos con todo!”, posteó Soler tras ser designado.
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Ingeniero comercial de la Universidad de Chile con un posgrado en Francia, Manfred Paulmann fue ungido el pasado 23 de abril como presidente del grupo Cencosud. Relevó en el cargo al brasilero Julio Moura -quien se mantiene en el directorio-, en una jugada que no dejó de sorprender al mercado. No porque haya ocurrido este recambio, sino más que todo por el timing.
En este caso, cercanos al clan afirman que el cambio se definió de manera consensuada en el grupo controlador, pues llegaba la hora de “un nuevo ciclo” al interior de la compañía. E indican que el cambio en la presidencia es una “transición natural”, de cara a los desafíos que enfrenta el grupo de retail, sobre todo en materia tecnológica y de innovación.
“Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación, que permita a Cencosud fortalecer sus capacidades y enfrentar con solidez los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y exigente”, dijo el directivo al tomar el mando.
Se trata de un alto ejecutivo considerado además como alguien “de la casa” y con quien la familia Paulmann guarda lazos históricos. No de amistad, pero sí de mucho respeto profesional, pues fue un ejecutivo muy cercano en especial al fallecido Horst Paulmann.
Si bien ha trascendido que Heike Paulmann asumiría la presidencia de la unidad estadounidense del grupo, The Fresh Market, el cargo, hasta ahora, sigue en manos de Manfred Paulmann. En esa unidad ya trabaja un hijo de Heike, Martín García Huidobro Paulmann, quien tras su práctica profesional, desde marzo pasado figura como analista financiero en esa supermercadista.
“Asumo con total dedicación y orgullo esta nominación como presidente de Cenco Malls. Sin duda una gran oportunidad para acompañar y apoyar el trabajo de un gran equipo, liderado por un ejecutivo histórico de la casa como Sebastian Bellocchio. Pondremos mucho foco en fortalecer aún más nuestra cultura, centrada en la innovación permanente, en generar experiencia memorable de consumidores y un gran clima laboral entre nuestros colaboradores. La experiencia de nuestros clientes va a ser el reflejo externo de nuestra cultura interna. ¡Vamos con todo!”, posteó en su LinkedIn este jueves Jaime Soler.
Luego, estudió ingeniería comercial en la Universidad de Chile -estudios que más tarde perfeccionaría en Kellogg School of Management, en 2009-, y si bien realizó su práctica profesional en un banco en Curicó, pronto su vida laboral se desarrolló en Santiago, arribando a Falabella, donde trabajó por ocho años y alcanzó el puesto de encargado de vestuario mujer en la firma de los Solari Cúneo. Allí se fogueó, aprendió y se entusiasmó con el mundo del retail y en especial con la veta comercial, las tiendas y la relación con los clientes, más que encaminarse al prototipo del alto ejecutivo de “Sanhattan”, de fuerte impronta financiera.
Todos atributos comerciales que pronto llamaron la atención del grupo Cencosud cuando éste compró la multitienda Almacenes Paris a la familia Gálmez y a los grupos Consorcio y Quiñenco, en 2005. Al llegar a Paris, Soler asumió la gerencia de Negocios, y en 2008 llegó a la gerencia general de esta unidad, en reemplazo de Pablo Castillo. Y cuando en 2014 se produjo la vacancia que dejaba Daniel Rodríguez en la gerencia general corporativa del grupo -pues este ejecutivo se iba al grupo mexicano Femsa-, para el mismo Soler fue una sorpresa que el controlador de Cencosud definiera que sería el sucesor al mando de todo el buque. Mal que mal, Paris pesaba en ese momento en torno al 8% del negocio del grupo, un conglomerado en el que, además, el negocio supermercadista era, por lejos, el más grande, en torno al 70%.
Todo un período en el que Soler trabajó más que todo con Horst Paulmann -pues fue la época en que Manfred Paulmann estuvo fuera del directorio de Cencosud, entre 2011 y 2021-, y en el que Soler se dedicó, entre otras funciones, a eficientar la compañía tras un período de fuerte crecimiento y M&A que había desplegado en la región, siguiendo uno de sus mantras: que las compañías deben ser fit y sexy. Es decir, no acumular grasa, manejar bien el control de gastos, cuidar cada peso como si fuera propio y, al mismo tiempo, ser innovadoras de cara al cliente.
Personas que conocen a Soler precisan que aquel fin de ciclo ejecutivo en Cencosud también estuvo influido por el desgaste natural de un cargo expuesto y con altísima carga laboral, y el deseo de Soler de dedicarse a otras actividades: asumir directorios y poder dedicarle también tiempo al deporte, su gran pasión. Así, tras dejar el conglomerado, se transformó en asesor y director de compañías. Entre sus inversiones propias, destaca una participación minoritaria en el restaurante Soler de Las Condes, una franquicia del tradicional local de Curicó que es de sus primos.
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