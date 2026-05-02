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Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud

Esta semana Manfred Paulmann protagonizó su estreno en sociedad como presidente de Cencosud en un evento en Bariloche, Argentina, que reunió a líderes de los negocios y el emprendimiento de toda la región, en un encuentro al que también concurrió Andrónico Luksic Lederer. Su llegada al máximo cargo directivo de la firma que fundó su padre, significa el inicio de un “nuevo ciclo” en la compañía, acompañado además desde la unidad Cenco Malls, por Jaime Soler, un ejecutivo que fue tremendamente cercano a Horst Paulmann, exCEO del grupo, y quien destaca por su especial foco y mirada comercial. “¡Vamos con todo!”, posteó Soler tras ser designado.

Por: Por José Troncoso y Azucena González

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud</p>

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