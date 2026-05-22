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Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil

La noche del viernes 15 de mayo, un video que circulaba por redes sociales le avisó a la firma que su gerente comercial estaba detenido en Brasil tras un episodio de insultos racistas y homofóbicos en un vuelo de LATAM. La pesquera de Talcahuano, controlada hace más de medio siglo por las familias Bohorodzaner y Fosk, quedó así en medio de una crisis que no buscaron, justo cuando encabezan otra pelea de fondo: una demanda al Estado por US$ 70 millones por los efectos de la nueva Ley de Fraccionamiento. Activó un comité de crisis, condenó los hechos sin matices y cuatro días después desvinculó al ejecutivo. Esta es la historia de la empresa y la crónica de cómo enfrentó el escándalo.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 23 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil</p>

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