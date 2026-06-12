Prometheus, la nueva empresa de Bezos que ya vale US$ 41.000 millones

Prometheus, la start up de inteligencia artificial cofundada por Jeff Bezos, cerró una ronda de financiamiento por US$ 12.000 millones, consiguiendo una valoración de US$ 41.000 millones. En la operación, además de Bezos, participaron JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock y DST Globlal.

Prometheus, que compite en el mundo de la IA física, es co-dirigida por Bezos junto al exGoogle, Vikram Bajaj.

La compañía inició sus operaciones en septiembre del año pasado, tras cerrar una primera ronda de US$ 6.200 millones y tiene 150 empleados en sus oficinas de San Francisco, Londres y Zúrich.

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Los nuevos fondos que acaba de recaudar le permitirán comprar más capacidad de cómputo para entrenar una inteligencia artificial con una profunda comprensión de la física del mundo real, una aproximación diferente respecto a los modelos de lenguaje actuales. Tras ello, Bezos lo que quiere es crear un "ingeniero artificial" que permita acelerar drásticamente el proceso de diseño y fabricación de productos complejos.

Pero sus planes no quedan ahí. Según The Wall Street Journal, Prometheus también quiere configurar un holding que capte un megafondo de US$ 100.000 millones para comprar empresas industriales e integrar inteligencia artificial en su operativa diaria.