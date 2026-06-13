Las definiciones de Jorge Quiroz: crecimiento de 1,8% en 2026, presupuesto restrictivo para 2027 y anuncia nuevo proyecto laboral y de mercado de capitales

En una semana marcada por el sinceramiento en las cifras fiscales y la controversia por los embargos a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), Jorge Quiroz adelantó nuevas reformas en materia laboral y de mercado de capitales, proyectó un crecimiento de 1,8% para este año y se mostró dispuesto a introducir ajustes al proyecto de reactivación durante su tramitación en el Senado.

Ha sido uno de los protagonistas indiscutidos de estos primeros 90 días de gobierno. La brusca alza en el precio de las bencinas y el rápido avance del ambicioso proyecto de reconstrucción y reactivación económica en el Congreso, le han permitido marcar un sello que no deja indiferente a nadie. Tanto, que hay quienes lo han comparado con antecesores suyos como Sergio de Castro, Hernán Büchi y Alejandro Foxley.

¿Cuál le acomoda más?, le preguntamos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en esta conversación que se transmitió este viernes en un capítulo de DF al Cierre, programa elaborado por Diario Financiero, que se lanzó esta semana y que se trasmite todos los días a las 17:00 horas a través de df.cl.

“Hay una frase de Oscar Wilde muy buena: sé tú mismo, porque todos los demás ya están tomados. Ciertamente, uno tiene admiración por algunos economistas y yo tengo admiración por Alejandro Foxley y por Hernán Büchi. Son personas distintas, uno en dictadura, el otro en gobierno democrático; pero ambos se enfrentaron al escepticismo”, dijo.

En una semana marcada por el sinceramiento en las cifras fiscales y la polémica en torno al embargo de las cuentas a personas en situación de morosidad con el CAE, Quiroz adelantó nuevas reformas que vienen en materia laboral y de mercado de capitales, dijo que cree que el crecimiento este año será de 1,8%, y se abrió a modificaciones en el debate del proyecto de reconstrucción que se debate en el Senado.

- En enero usted dijo: “En cuatro años más nos debieran evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio y un desempleo acercándose al 6%”. Esta semana hubo que sincerar que no se alcanzará el balance fiscal en equilibrio, y en crecimiento el escenario proyectado en el decreto de política fiscal es de 3,5% el 2030, no 4%. ¿La meta en empleo también se va revisar?

- El balance deficitario hacia el término del periodo viene de reconocer que el balance proyectado hacia el año 2026 era bastante más malo de lo que se había previsto. Hay consenso en que el Presupuesto que se aprobó el año pasado para el 26 estaba desfinanciado, y esa diferencia es del orden de 1,4 puntos de PIB. Por lo tanto, el 1,5 de meta ahora no es otra cosa que la misma meta que teníamos nosotros. Lo único que estamos reconociendo es que el punto de partida es distinto, pero el esfuerzo fiscal es el mismo y las cosas que hay que hacer para recuperar el crecimiento también.

Respecto del crecimiento de 3,5% proyectado, lo hicimos para ser conservadores fiscalmente. Si yo pongo un PIB mayor, los déficits serían menores como porcentaje del PIB.

"El único crecimiento de corto plazo es el que se consigue a través de demanda agregada, que la gente se ponga a gastar más. Eso se agotó. Nuestro plan es de crecimiento a través de oferta agregada. Con más inversión, más negocio, más iniciativa. Ese es el único crecimiento que sostiene la economía en el largo plazo".

- ¿La meta sigue siendo 4% entonces?

- El objetivo es lograr que Chile vuelva a crecer al 4%.

- ¿Y empleo en torno a 6%?

- Exactamente.

- Mirando los últimos cuatro meses con Imacec negativo, el último de abril -1,2%, ¿cree que las expectativas que se generaron de mayor crecimiento antes de que asumiera el gobierno están demorando más en llegar?

- El crecimiento responde a decisiones de inversión. El único crecimiento de corto plazo es el que se consigue a través de demanda agregada, que la gente se ponga a gastar más. Eso se agotó. Nuestro plan es de crecimiento a través de oferta agregada. Con más inversión, más negocio, más iniciativa. Ese es el único crecimiento que sostiene la economía en el largo plazo.



- Se lo preguntaba a propósito de algo que decía el economista Sergio Urzúa hace unos días. “Algo se rompió en la economía chilena”, dijo haciendo referencia a que las mejores expectativas fueron suficientes para mover el crecimiento al pasar de Bachelet 2 a Piñera 2; pero que en esta ocasión eso no está ocurriendo.

- En los últimos 15 años se han roto muchas cosas. Este cambio que estamos haciendo es fundamental para retomar una economía normal, que crezca a tasas razonables y que responda a la expectativa de los chilenos. Me parece que (lo que dijo Urzúa) es apresurado en cuanto a decir que no se vio inmediatamente alguna reacción.

Semana a semana se van viendo cambios y eso se está reflejando, primero, en la entrada récord de proyectos al sistema ambiental. En segundo lugar, se está viendo en el proceso de aprobación de proyectos que están detenidos. En todo el aceleramiento de procesos de aprobación de permisos.

"Por un lado, es mucho mejor una reforma aprobada con más votos que una con los votos justos. Y por otro lado, es mejor una reforma con pocos votos, pero donde se conserva lo fundamental, que otra donde se logre un gran acuerdo, pero entregas lo fundamental. Aquí el juego es, manteniendo las cosas centrales, hacer los ajustes que haya que hacer para sumar más apoyo, es algo a que en lo particular estoy totalmente dispuesto".

- ¿Usted confía entonces en que ese punto de inflexión se va a dar?, ¿o serán necesarias otras medidas para acelerar la economía?

- Aquí hay una secuencia de medidas. Hay iniciativas de ley que el ministro del Trabajo está viendo y que va a proponer próximamente. Son medidas que van dirigidas a la adaptabilidad laboral.

- ¿Hacia dónde apuntan esas medidas?

- El ministro del Trabajo es una persona extremadamente experta en estos temas y está considerando varias cosas. Es muy natural que se piense en las 40 horas, donde la pregunta central es cómo se miden. Hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas, pero en promedio anual y eso permite mayor adaptabilidad. Hay una serie de otras cosas en materia de adaptabilidad laboral, la polifuncionalidad. Y desde Hacienda también va a venir una segunda propuesta en mercado capitales, que es un tema que está pendiente.

- Es un conjunto de medidas, no es solo la megarreforma

- La Ley de Reconstrucción es un primer paso central, porque atiende la reconstrucción, atiende a medidas de recaudación inmediata, atiende la competitividad tributaria, la competitividad en materia de permisos y atiende a medidas de contención de gasto público. Es una reforma breve. Son 40 artículos. La que tiene que venir en Trabajo es algo similar. También muy enfocada a los temas más centrales. Y lo mismo el mercado de capitales.

- ¿Cuánto esperan crecer este año? El IFP último habla de 2,1% cuando el mercado proyecta bajo eso.

- Será ligeramente por debajo del dos.

- ¿Cuánto?

- 1,8%

"Le diría al Presidente (Boric), con mucho respeto, que no ofenda la inteligencia de los lectores. Todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, llevando el capital de trabajo del Estado a cero, y dejando la caja en cero, o sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco".

Un restrictivo presupuesto 2027

- Con respecto a la deuda, los cálculos que mostraba en el Congreso Matías Acevedo daban cuenta que la deuda proyectada para 2026 sería de 44,6%, al incluir los US$ 6 mil millones solicitados adicionalmente, lo que aumentaría si se le agrega el efecto de la reforma. ¿Cómo espera no superar la barrera del 45%?

- Lo hemos dicho, con el ajuste fiscal, que hemos hecho ya un tercio del ajuste. El decreto se dictó, está en curso y esos son del orden de US$ 2 mil millones y vienen US$ 4 mil millones más. Eso se va a reflejar principalmente en la Ley de Presupuesto para el próximo año.

Pero también hay un trabajo relevante en lo que llamamos manejo integral de activos. Porque la deuda no solo depende del déficit, sino que también de lo que tú hagas bajo la línea. Y Chile tiene muchísimos activos ilíquidos. Enviamos un oficio a los distintos ministerios y les pedimos que nos entregaran una lista de todos los activos que tenían y todos los que eran prescindibles.

- ¿Y eso cuánto es?

- Lo estamos terminando de determinar. Pero son recursos relevantes, pueden ser del orden de US$ 200 millones o US$ 300 millones.

- ¿Y qué son?

- Activos con herencias vacantes: departamentos, y otros, hay una repartición que tiene acciones del Country Club. Hay de todo, mucho activo que está botado.

Y después tenemos una propuesta de mayor alcance, que hemos discutido con la ministra de Bienes Nacionales, que cumple el doble rol de recaudación, pero también un rol de desarrollo económico. Un tercio de Chile, el tercio norte de Chile, es del Estado. Tienes 1.500 kilómetros de costa, básicamente todos estatales. Hay que hacer planes integrales, en acuerdo con los municipios. Ahí vamos combinando lo que es algo de recaudación con desarrollo económico.

Y el otro tema relevante es el de las empresas públicas. Hay una cantidad de aumentos de capital en distintas empresas o distintos proyectos. Vamos a ponernos mucho más estrictos en esa materia.

- ¿En qué empresa pública en particular piensa?

- Hay una revisión exhaustiva que estamos haciendo en los planes de inversión, desde la Dirección de Presupuesto.

Y después también están los otros cambios de comportamiento que son relevantes. Por ejemplo del CAE, que ha generado cierta…

- El Presidente Boric esta semana criticó la forma en cómo Tesorería ha embargado cuentas…

- Por algún motivo al Presidente no le gusta que se paguen las deudas. Pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de cada persona. Se está aplicando criterios. Pero más relevante que eso, o tanto más relevante que eso, es que la deuda que llega al CAE de Tesorería es una que ya no se pagó en el banco y nosotros lo que queremos hacer ahora es poder actuar antes (…) Hay una regla en el CAE que estamos viendo si es legal o reglamentaria. La persona renegocia y pierde la garantía del Estado. Es un incentivo a no renegociar. Entonces, tal vez flexibilizando esas normas, vas a evitar que la gente entre en mora con el banco, y entonces vas a evitar que el Estado todos los años tenga que hacer un cheque US$ 500 millones para comprar la cartera. Y ahora que la gente ve que cuando no paga al banco y la deuda pasa a Tesorería no llegas al mundo donde nadie te va a cobrar, los incentivos para comportase mejor son más altos, y vamos a poder ahorrarnos una plata ahí.

- ¿Ha habido cuestionamiento respecto a la forma en cómo se han hecho los embargos en algunos casos en particular?

- Hay 500 mil deudores. Gente que voluntariamente ha firmado convenio de largo plazo en los últimos 90 días son 30.000 personas. Y las personas respecto a las cuales se les ha embargado, que es un proceso en las que se les ha comunicado, no han llegado, son 1.500 personas, las cuales 500 tienen ingresos de más de $ 5 millones al mes.

Ahora puede que haya habido algún problema porque esto se hizo con la declaración de renta del 25, que se basa en los ingresos al 24. Pudiese ser que después de eso haya perdido su trabajo y por eso el llamado es acercarse a conversar.

- ¿Cómo va a ser la Ley de Presupuesto 2027 en la que me imagino ya están trabajando?. Se lo pregunto porque para conseguir las metas de un balance de -1.8% en 2027, el gasto en el próximo presupuesto debería, me imagino, prácticamente nulo.

- Sí, muy bajo.

- ¿Ve factible presentar un presupuesto de esas características con todas las presiones de gasto que existen?

- Fácil no es. Pero factible es.

Nosotros vamos a introducir de modo muy disciplinado la programación interanual en cada ministerio a cuatro años. Cada ministerio tiene que partir con la lista de todos los gastos que son obligatorios por Ley. Y eso te deja una diferencia, que es lo que no es por ley, que es tu grado de margen de acción. Y vamos a hacer una distinción muy grande entre algunos ministerios que son cruciales en el tema de provisión de salud y los demás. Y con esa base, buscando eficiencia, y siendo muy estrictos con los que no están en el centro de la provisión de servicio social del gobierno, más los temas de seguridad, pensamos perfectamente factible llegar a las metas que tenemos ahí. Ahora es difícil y va a requerir una conversación que siempre es dura con todos los demás ministerios.

- ¿Vio el post de Instagram que subió el Presidente Boric?, muestra la evolución de la deuda de cada gobierno y la del Presidente Boric sube un 3,7% dejándola en 41,5%, mientras que para el Presidente Kast proyecta un alza de 5% dejándola en 46,5%. ¿Qué le parece?

- Le diría al Presidente que, con mucho respeto, que no ofenda la inteligencia de los lectores. Todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos. En segundo lugar, se obtuvo llevando el capital de trabajo del Estado a cero. Y tercero, dejando la caja en cero, o sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco, con un nivel de liquidez que debió haber sido reflejado en una mayor deuda. Y después lo que hay ahí son las proyecciones que nosotros hicimos en el IFP y que son parte de nuestra herencia que estamos trayendo y que la vamos a resolver.

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Proyecto de Reactivación

- Vamos al proyecto de reconstrucción que inicia su discusión en el Senado, ¿donde ve usted espacios de conversación o de mejora al proyecto?

- Este proyecto tiene cuatro pilares: recaudación con relativa rapidez, competitividad tributaria, autorizaciones sectoriales y ambientales y contención de gasto. Los cuatro son sustantivos. Ahora, al interior de cada uno puede haber modificaciones paramétricas. Ya de hecho en la tramitación en la Cámara tuvimos conversaciones con el PDC y el PDG respecto de sugerencias para hacer algunas modificaciones paramétricas en lo que es la invariabilidad.

La invariabilidad para nosotros es relevante porque hemos cambiado el sistema tributario muchas veces y lo que queremos es que haya más inversiones. Y para ello las empresas deben saber que esas inversiones van a estar sometidas a los tributos con los cuales toman decisiones de inversión.

- ¿Por eso es clave la invariabilidad?

- Y por eso también es clave la certeza ambiental. Lo último que vimos fue el caso de Collahuasi, un proyecto que entró al sistema hace siete años, obtuvo su aprobación, pasó por toda la instancia administrativa, obtuvo su RCA, se puso a invertir y siete años después le dicen que no, cuando ya había invertido US$ 2.500 millones.

Si tú aceptas eso como lo normal, le estás diciendo a todos los inversionistas que ese es el riesgo que corren.

- Uno de los puntos que ha generado más cuestionamiento es el del crédito al empleo. El mismo Sergio Urzúa decía hace unos días que es carísima y que no rasca donde pica. ¿En esa medida en particular, existen opciones de modificación?

- Me encanta el dicho chileno de que “no rasca donde pica”. El problema que tenemos en Chile es que donde pica nadie ha querido rascar.

- ¿Y dónde pica?

- En las inflexibilidades laborales, en la rigidez, la falta de adaptabilidad. Mira lo que decía el ex ministro Velasco de cómo han subido los costos laborales. Pero cuando subieron los costos laborales y las 40 horas, ¿quién de todos los economistas levantó la mano y dijo: sabe que las 40 horas son un exceso de costo, que el aumento de la cotización previsional es un exceso costo? El aumento del costo laboral en Chile, en los últimos cuatro años móviles, ha sido de los más altos de los últimos 20 años.

Entonces, aquí hay dos opciones. Nosotros lo que vimos es que, dada la realidad laboral, una forma de acercarse a este tema, era ir por el lado y con un crédito tributario. Ahora, si esto se ve reducido en una conversación eventual para sumar más apoyo a esta reforma, bueno, entonces tendremos que insistir en ir a atacar la fuente de distorsión que es la adaptabilidad.

- ¿Qué es el proyecto que viene más adelante y me imagino que está en discusión con los senadores?

- Eso está ocurriendo, está ocurriendo en las conversaciones actuales y espero que lleguemos a buen término. Y quiero decirlo acá claramente, por un lado es mucho mejor una reforma aprobada con más votos que una con los votos justos. Y por otro lado, voy a decir que es mejor una reforma con pocos votos, pero donde se conserva lo fundamental que es la competitividad tributaria, la certeza ambiental, que otra donde a lo mejor se logre un gran acuerdo, pero donde tú entregas lo fundamental. Por lo tanto aquí el juego es, manteniendo las cosas centrales como metas y competitividad tributaria, hacer los ajustes que haya que hacer para sumar más apoyo, es algo a que en lo particular estoy totalmente dispuesto.

- Dentro de esos cambios, ¿el fin de las contribuciones para los mayores de 65 años es otro de los conceptos que podría sufrir cambios producto de las conversaciones que tuvo ayer con las municipalidades?

- Es un concepto que está en discusión en progreso. Es una promesa muy relevante de campaña, responde a consenso general del desmedido aumento de las contribuciones en los últimos cuatro o cinco años, y por lo tanto, ahí hay que ver un ajuste.

El 88% de las comunas en Chile va ver afectado sus ingresos municipales en menos de un 1%, pero aquí hay una discusión relevante en otras comunas y tienen puntos de vista que son relevantes de considerar. Ahí hay una discusión que está en progreso y es un área donde podríamos hacer un esfuerzo paramétrico.

Sala cuna y acusación a Grau