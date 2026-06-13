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Las definiciones de Jorge Quiroz: crecimiento de 1,8% en 2026, presupuesto restrictivo para 2027 y anuncia nuevo proyecto laboral y de mercado de capitales

En una semana marcada por el sinceramiento en las cifras fiscales y la controversia por los embargos a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), Jorge Quiroz adelantó nuevas reformas en materia laboral y de mercado de capitales, proyectó un crecimiento de 1,8% para este año y se mostró dispuesto a introducir ajustes al proyecto de reactivación durante su tramitación en el Senado.

Por: Jose Tomás Santa María

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 22:00 hrs.

Jose Tomás Santa María Jorge Quiroz Hacienda Ministro de Hacienda José Antonio Kast gobierno economia chilena
<p>Fotos: Julio Castro</p>

Fotos: Julio Castro

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