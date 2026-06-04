Tesorería inicia embargos de bienes raíces a deudores del CAE
Esta medida, según comunicó el organismo, ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días.
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La Tesorería General de la República (TGR) informó este jueves que comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación y cobro realizadas por la institución.
Esta medida, según comunicó el organismo, ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días.
El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente.
Los embargos sobre bienes raíces se suman a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza.
El comunicado de la TGR recordó que el embargo constituye una acción destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente y que, en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente.
La institución reiteró el llamado a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE a informarse sobre su situación y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles en su sitio web.
A comienzos de mayo, la TGR) informó que la recaudación proveniente de morosos del CAE alcanzó un máximo histórico de $ 34.320 millones en los primeros cuatro meses del año.
En el mismo período de 2025, la recolección ascendía a solo a $ 8.681 millones, por lo que la nueva recaudación mostró una diferencia positiva del 295% entre ambos lapsos, informó esta mañana en conferencia de prensa el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli.
La suma recaudada durante el mes de abril fue explicada en gran medida a través de convenios de pago entre los deudores y la TGR, con un monto de $ 11.991 millones.
De la misma forma, aparecen como montos relevantes los $ 5.712 millones obtenidos a través de la recién concluida Operación Renta, junto a $ 1.500 millones recolectados a través de gestiones de embargo y retención de bienes.
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