Sector salud eleva presión por cambios a la gobernanza de Fonasa y se reinstala debate por reforma al sistema

En un seminario de Clínicas de Chile, el senador Juan Luis Castro se comprometió a reabrir la discusión en el Congreso y criticó los avances del gobierno de Boric en la materia.

Este jueves, con la participación de la ministra de Salud, May Chomali, y el director de Fonasa, César Oyarzo, la asociación gremial Clínicas de Chile realizó un seminario que tuvo como principal fin poner sobre la mesa propuestas para modificar la gobernanza del Fondo Nacional de Salud.

La entidad liderada por Javier Fuenzalida presentó un informe realizado por el economista Jorge Tarziján, en el que se destacó que Fonasa administra -en 2026- cerca de US$ 16.500 millones, esto es, el 16% del presupuesto nacional, cumpliendo al unísono funciones de asegurador, comprador, pagador y fijador de precios, “una combinación que puede generar tensiones propias de su diseño institucional”.

“Cuando una organización administra recursos de esta envergadura y cumple funciones tan determinantes para el sistema de salud resulta razonable evaluar mecanismos que permitan fortalecer su independencia técnica, mejorar la trazabilidad de sus decisiones y dotarla de una estructura institucional acorde a las exigencias que enfrentará en las próximas décadas. Esa es, precisamente, la reflexión que busca aportar este estudio”, argumentó Tarziján en su presentación.

Cabe recordar que Oyarzo ha avanzado en línea con las intenciones de reestructurar la gobernanza de Fonasa, creando un Consejo Consultivo -ad honorem- con siete especialistas del sector, que quedaron a cargo de aprobar, monitorear y modificar el plan estratégico del servicio de cara a este gobierno.

“(El APS Universal) se esgrimió como el espolón de proa de la gran reforma de la salud del país, así escuchamos a múltiples autoridades”, criticó Castro.

En el seminario, también participaron la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada; el exministro del ramo, Álvaro Erazo; el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo; y el senador Juan Luis Castro, actualmente presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

Fue este último quien se robó los aplausos de la especializada audiencia, cuando en medio del debate por reformas estructurales al sistema que han quedado pendientes, prometió: “No quiero arrogarme nada, pero estoy dispuesto a ofrecerlo ahora. Este año. Esto no es demagogia, porque como tengo la campanilla me toca el honor de poder dirigir y estamos en un momento de instalación que culmina hoy, 90 días (del gobierno de Kast). Están todas las condiciones para que lo que es posible crear o recrear se pueda poner en el tapete”.

Y junto con ese compromiso, aprovechó de criticar la gestión del gobierno anterior en esa línea. Así, aunque aclaró que lo decía a modo de broma, dijo que pediría “otra comisión investigadora para que me expliquen el fin de la APS (Atención Primaria de Salud) Universal. Se esgrimió como la gran bandera de lucha al inicio de la reforma, el corazón de la reforma. Se hicieron tantas cosas y fueron 28 comunas al final y parece que terminamos subsidiando a las isapres (...) Pero aquí Condorito vuelve a la acción y exige una explicación. Porque esto se esgrimió como el espolón de proa de la gran reforma de la salud del país, así escuchamos a múltiples autoridades en todas las sedes habidas y por haber, donde se discutían estos temas”.

El senador apunta al programa del gobierno de Gabriel Boric que se inició con el fin de garantizar que cualquier persona pudiese atenderse en centros de salud pública (como los Cesfam) sin importar su previsión y que comenzó a pilotearse en diversas comunas durante esta administración.