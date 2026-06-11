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Sector salud eleva presión por cambios a la gobernanza de Fonasa y se reinstala debate por reforma al sistema

En un seminario de Clínicas de Chile, el senador Juan Luis Castro se comprometió a reabrir la discusión en el Congreso y criticó los avances del gobierno de Boric en la materia.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 20:33 hrs.

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<p>Sector salud eleva presión por cambios a la gobernanza de Fonasa y se reinstala debate por reforma al sistema</p>

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