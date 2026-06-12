Ricardo Riesco participó en cumbre mundial de arbitraje en Londres
Estuvo en la sesión “Eficiencia y servicios adaptativos: el rol de las instituciones arbitrales” junto a representantes de instituciones arbitrales de China, Hong Kong, Qatar, Suecia y la Corte Permanente de Arbitraje.
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El presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago), Ricardo Riesco, participó entre el 1 y el 5 de junio en la London Dispute Week, uno de los principales encuentros de arbitraje del mundo anglosajón.
Riesco intervino como panelista en representación del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje (CIIAM), red a la que CAM Santiago se incorporó hace un año y que posiciona a Chile como el único país sudamericano con presencia directa en esta plataforma.
Su participación se dio en la sesión “Eficiencia y servicios adaptativos: el rol de las instituciones arbitrales”, donde compartió panel con representantes de instituciones arbitrales de China, Hong Kong, Qatar, Suecia y la Corte Permanente de Arbitraje. El debate abordó los desafíos que enfrentan los centros de arbitraje para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio y la inversión internacional.
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