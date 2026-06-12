Estudio chileno Fuensalida & Del Valle integra nueva red latinoamericana de asesoría patrimonial
La iniciativa fue impulsada por los abogados Herbie Robinson, Humberto Sanches, Jaime del Valle y Pedro Ramírez Mota Velasco, socios de las firmas fundadoras.
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Una nueva alianza jurídica especializada en clientes privados y estructuras patrimoniales comenzó a operar en América Latina. Se trata de Private Client Latam Advisors (PCLA), red que reúne a las firmas McEwan (Argentina), Humberto Sanches e Associados (Brasil), Fuensalida & Del Valle (Chile) y Turanzas, Bravo & Ambrosi (México).
La iniciativa busca responder al creciente dinamismo de las inversiones transfronterizas y a la necesidad de contar con asesoría coordinada para negocios y patrimonios con presencia en múltiples jurisdicciones. El objetivo es ofrecer servicios legales y tributarios integrados a familias empresarias, individuos de alto patrimonio, family offices, instituciones financieras y sus asesores.
La creación de PCLA fue impulsada por los abogados Herbie Robinson, Humberto Sanches, Jaime del Valle y Pedro Ramírez Mota Velasco, socios de las firmas fundadoras. Los estudios participantes destacan por su presencia en las áreas de Tax y Private Wealth y han sido reconocidos de manera consistente por el ranking internacional Chambers & Partners.
La red inicia sus operaciones con cobertura en Brasil, Argentina, Chile y México, aunque sus integrantes ya mantienen conversaciones para incorporar estudios especializados de otros mercados relevantes de la región durante los próximos meses.
El lanzamiento oficial se realizó el 10 de junio en São Paulo, durante la 18ª Conferencia Anual IBA/ABA sobre Tendencias Tributarias en Estados Unidos y América Latina.
Según los socios fundadores, PCLA busca consolidarse como una plataforma regional de referencia para clientes privados y asesores internacionales, combinando la especialización de firmas boutique con una coordinación regional basada en la confianza, la excelencia técnica y el conocimiento profundo de las necesidades patrimoniales de América Latina.
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