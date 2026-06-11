Salario mínimo: Sala del Senado respalda proyecto y abre plazo a indicaciones

La propuesta contempla incrementar el salario mínimo, en forma retroactiva, a $ 553.553 a partir del 1 de mayo de este año, lo que corresponde a un alza de 2,7%.

El proyecto que reajusta el salario mínimo sigue avanzando.

Por 35 votos a favor, dos en contra y una abstención, la tarde de este miércoles la Sala del Senado aprobó en general el proyecto, en segundo trámite, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (IMM), así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

La propuesta contempla incrementar el salario mínimo, en forma retroactiva, a $ 553.553 a partir del 1 de mayo de este año, lo que corresponde a un alza de 2,7%.

Además, el texto establece que a contar del 1 de enero de 2027 se reajustará el monto para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

Y si bien el proyecto fue respaldado no finalizó su tramitación, ya que se abrió un plazo de indicaciones hasta el lunes 15 de junio. Asimismo se adelantó que el proyecto será visto en particular en Sala el próximo martes 16.