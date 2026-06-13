¿Y si nos ponemos de acuerdo?

En esta columna, el ex ministro de Hacienda -que esta semana tuvo un inesperado y comentado protagonismo en el lanzamiento del libro de Mario Marcel- analiza críticamente el proyecto estrella del Gobierno: “Lo que pomposamente se ha denominado ‘plan de reconstrucción nacional’ no es otra cosa que un recorte impositivo no compensado”.

En la época de la dictadura, circulaba el chiste de un general que lleva a sus tropas al borde de un precipicio y ordena: ¡Un paso al frente!

Chile no está al borde de un precipicio de la deuda, pero la (i)lógica del actual Gobierno se parece a la del general. Habiendo hecho campaña apuntando a una supuesta fragilidad fiscal, José Antonio Kast ahora propone recortar los ingresos del fisco y debilitar aún más las finanzas públicas.

Lo que pomposamente se ha denominado “plan de reconstrucción nacional” no es otra cosa que un recorte impositivo no compensado. Y no hay que ostentar un doctorado en física cuántica para entender el peligro que conlleva: cuando se bajan los impuestos cae la recaudación, aumenta el déficit y se acumula la deuda. Así, lo más probable es que el nivel “prudente” de la deuda, de 45% del Producto Interno Bruto, que fijó por decreto el Gobierno anterior y esta administración ratificó, se vulneraría. Eso (perdón por recalcarlo) parece imprudente.

La respuesta del Gobierno es que la economía crecerá tanto como resultado del recorte impositivo, que la recaudación terminará aumentando a pesar de que las tasas de impuestos sean más bajas. Es lo que prometió el presidente norteamericano Ronald Reagan en la década de los ‘80 y no se cumplió. Es lo que han prometido tantos otros gobiernos conservadores, y nunca se ha cumplido. Tampoco se cumpliría en Chile.

La razón (perdón por decirlo en jerga de economistas, pero quiero que los colegas me entiendan) es que para que la recaudación tributaria suba cuando las tasas de tributación bajan es necesario que la economía esté del lado “equivocado” de la curva de Laffer. Y no hay estimación empírica alguna que sugiera que eso es así.

Es como decirle a alguien con sobrepeso que consuma más azúcar, porque eso le dará tanta energía que se dedicará 24/7 al deporte y terminará bajando muchos kilos. El que crea eso, también cree en la cigüeña, el conejito de Semana Santa y el Viejito Pascuero.

La otra defensa del Gobierno es admitir que la recaudación caerá, pero que compensará esa caída con profundos recortes al gasto. Esto tampoco es creíble. ¿Alguien ha reparado en que los anuncios de un recorte de 6 mil millones de dólares ya no los repite nadie? Quizá sólo hayan sido una metáfora. No lo sé.

"La otra defensa del Gobierno es admitir que la recaudación caerá, pero que compensará esa caída con profundos recortes al gasto. Esto tampoco es creíble. ¿Alguien ha reparado en que los anuncios de un recorte de 6 mil millones de dólares ya no los repite nadie? Quizá sólo hayan sido una metáfora. No lo sé".

Una interpretación alternativa es que con 90% o más del gasto fijado por ley en partidas como educación, salud, pensiones y defensa, los grandes ajustes no se logran reduciendo las flores en los ministerios o exigiéndole a los ministros que vuelen en clase turista.

Hay bolsones de ineficiencia en el Estado. De eso no cabe duda. Pero reformarlos es políticamente difícil, como el Gobierno constató recién cuando sus propios diputados le boicotearon la eliminación de la ineficaz franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El plan de José Antonio Kast conlleva un riesgo adicional. Si el déficit fiscal sube mucho, y de la mano del déficit sube la deuda, es probable que los mercados se pongan nerviosos (las clasificadoras de riesgo también) y exijan una mayor tasa de interés cada vez que le prestan al Gobierno. Así lo ha advertido, entre otros, el Consejo Autónomo Fiscal. Y como las tasas que paga el sector privado suelen calcularse como una prima por sobre lo que paga el Estado, el efecto final sería un encarecimiento del crédito para las empresas y un freno adicional a la inversión -exactamente lo contrario de lo que busca el Ejecutivo-.

Los problemas del proyecto de ley no sólo son macro; también son microeconómicos.

Ofrece a los inversionistas fijar sus impuestos por 25 años, en lo que se conoce como invariabilidad tributaria. Como este beneficio no está disponible para cualquier hijo de vecino, la pregunta es qué harán los empresarios (aparte de efectuar una inversión cuantiosa) para merecer este privilegio. En otros países, la invariabilidad tributaria se obtiene a cambio de pagar una tasa de impuestos más alta. En Chile, se obtiene a cambio de... nada.

Y no es ese el único problema de diseño de la propuesta gubernamental. Subsidiar el empleo -especialmente de los trabajadores con bajas calificaciones- no es una mala idea. De hecho, en el primer gobierno de Michelle Bachelet impulsamos una iniciativa de ese tipo. Lo que ahora propone José Antonio Kast le costará mucho más caro al fisco y no tendrá mayor impacto en el empleo. Para lograr que se creen nuevas plazas hay que subsidiar eso y no el tamaño total de la planilla laboral de una empresa, como plantea el proyecto de ley.

Otras propuestas son populismo puro, como eliminar las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Es la edad que tengo en este momento. Le agradezco al Presidente la oferta de liberarme del pago de contribuciones por mi casa familiar en Santiago. Pero, la verdad sea dicha, me parece profundamente injusto.

"Otras propuestas son populismo puro, como eliminar las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Es la edad que tengo en este momento. Le agradezco al Presidente la oferta de liberarme del pago de contribuciones por mi casa familiar en Santiago. Pero, la verdad sea dicha, me parece profundamente injusto".

Entiendo el problema de los adultos mayores cuya vivienda ha subido de valor, pero que no tienen la liquidez para pagar las mayores contribuciones. Pero hay esquemas de ingeniería financiera que lo resuelven, desde las hipotecas “al revés” que podrían ofrecer los bancos hasta la postergación del pago por parte del Estado, que efectivamente prestaría la plata para financiar las contribuciones y se pagaría cuando la vivienda se venda.

Los problemas del plan del Gobierno pueden resolverse con un simple expediente: una mesa técnica que acuerde las modificaciones indispensables. El ministro Secretario General de la Presidencia ha cerrado la puerta a esta idea, argumentando que la negociación debe ocurrir en la Comisión de Hacienda del Senado. Pero una cosa no quita la otra: el propósito de la mesa técnica sería asesorar a dicha comisión, no reemplazarla.

Para que las políticas tributarias tengan efectos benéficos, deben ser creíbles. Y para que sean creíbles, deben gozar de amplia legitimidad. Forzar la aprobación del actual proyecto de ley por un margen de dos o tres votos resultaría malo para la economía y malo para la política. No es necesario llegar al borde del barranco y vociferar, en tono marcial, ¡adelante!