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“Tenemos que dejar de ser invisibles”: Tres testimonios de quienes perdieron sus ahorros en el Caso Sartor

Hace unos días, la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, contó que ella y su marido son parte de los afectados por el Caso Sartor, luego de que pusieron sus ahorros en esa administradora hoy sancionada por la CMF. Siguiéndola a ella, otras personas se animaron por primera vez a dar sus testimonios. Todos atraviesan situaciones complicadas.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Sartor inversiones Patricio De la Paz
<p>“Tenemos que dejar de ser invisibles”: Tres testimonios de quienes perdieron sus ahorros en el Caso Sartor</p>

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