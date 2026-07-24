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Con inversión de Platanus y 500 global, 50x quiere replicar en Latinoamérica el negocio del hijo de Michael Dell

50x financia, instala y opera baterías de litio en casas y pymes. El cliente no invierte nada -aseguran-, baja su cuenta de luz hasta en 15% y queda protegido ante cortes. Fundada en 2025 por Diego Siguelnitzky, Nicolás Núñez y Francisco Furey, levantaron US$ 500 mil de las aceleradoras Platanus Ventures y 500 Latam.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Con inversión de Platanus y 500 global, 50x quiere replicar en Latinoamérica el negocio del hijo de Michael Dell</p>

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