Pawer: la “isapre chilena para mascotas” que opera en perú y españa

Fundada por dos exejecutivos de BICE, lo que comenzó como una “isapre para mascotas” hoy convirtió a Pawer en una empresa que desarrolla y administra seguros para más de 200 compañías y aseguradoras en distintos países de Latinoamérica. La startup está valorizada en US$ 6 millones y prepara su llegada a Estados Unidos.

El ingeniero en Robótica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Guillermo Díaz, ya había fundado y vendido O'Clock, una startup tecnológica, a Turner/Warner en Estados Unidos cuando comenzó a pensar en un nuevo proyecto. En 2023, mientras participaba como voluntario en refugios de animales y lideraba la creación de BICE Ventures, el company builder de BICECorp, observó que fuera de Chile crecían los seguros para mascotas y las regulaciones para la tenencia responsable.

Convencido de que la idea llegaría al país, decidió probar si existía interés. Para eso encargó a dos programadores una landing page donde las personas podían inscribirse en una lista de espera para contratar un seguro de mascotas. Más de 100 personas se registraron y, cuando la aplicación finalmente salió al mercado, vendió más de 300 membresías en sus primeros días.

Con ello, renunció a BICE y creó Pawer, una aplicación que ofrece planes de salud para perros y gatos. En ella los usuarios pueden acceder a coberturas preventivas, como vacunas, desparasitación y chipeo, además de seguros para accidentes y urgencias. La plataforma también permite tener una ficha médica digital de cada mascota, acceder a telemedicina veterinaria, descuentos y un sistema para apadrinar animales de refugios.

Ahí la startup salió a buscar capital. En 2023 cerró una ronda por $334 millones, con participación de Chile Ventures, un crowdfunding realizado a través de Broota y una red de inversionistas ángeles. Entre ellos estuvieron el cofundador de Examedi, Juan Pablo Zepeda; el cofundador de Ocular, Danilo Naranjo; el fundador de Pago Fácil, Cristián Tala; y el cofundador de Betterfly, Eduardo della Maggiora, estos dos últimos como inversionistas del fondo DS1 de Broota. Desde entonces la empresa ha continuado levantando recursos con inversionistas privados hasta acumular US$ 1 millón en financiamiento y alcanzar una valoración cercana a US$ 6 millones.

Fue entonces cuando llamó a Macarena Rodríguez para sumarse como cofundadora. Ingeniera comercial de la Universidad de Chile e hija del presidente del directorio de Colbún, Hernán Rodríguez, había ingresado a BICE en 2016 y, desde 2019, trabajaba en el área de transformación digital, donde conoció a Díaz. Cuando recibió la propuesta, decidió dejar BICE y unirse al proyecto.

Pawer hoy reúne más de 50 mil beneficiarios y 10 mil mascotas que utilizan la plataforma todos los meses. Cada mascota tiene su propia membresía, aunque un mismo usuario puede administrar varias desde una sola cuenta. Los planes cuestan entre $15 mil y $30 mil mensuales y ofrecen coberturas de hasta $1,5 millones.

Desde el principio, Pawer decidió que sus usuarios no estuvieran obligados a atender a sus mascotas en una red específica de veterinarias. En cambio, podían ir al veterinario de su preferencia, subir la boleta a la aplicación y recibir el reembolso en un plazo de tres días.

“La industria veterinaria es súper fragmentada, no hay grandes players. Y, por otra parte, los tutores sienten que el veterinario es como el pediatra de sus niños. Les gusta porque es el de su barrio o porque, en el caso de los gatos, prefieren que vaya a la casa”, dice Rodríguez.

Con el tiempo, la empresa comenzó a cerrar convenios con las clínicas en las que más se atendían sus clientes para que el usuario sólo pagara el copago y Pawer transfiriera directamente el resto a la veterinaria. Para eso desarrolló una plataforma que permite a las clínicas revisar en línea las coberturas de cada cliente antes de atenderlo. Hoy trabaja con más de 20 cadenas de veterinarias y tiene cobertura en todas las regiones de Chile.

De B2C a B2B

Aunque Pawer nació como una aplicación dirigida directamente a los dueños de mascotas, ese modelo duró poco. Nueve meses después del lanzamiento, Sonda se acercó para ofrecer el servicio como beneficio para todos sus trabajadores. Ahí comenzaron a comercializar beneficios colectivos para empresas.

Hoy el negocio se divide prácticamente en dos mitades. Cerca del 50% de los ingresos proviene de compañías que ofrecen Pawer como beneficio para sus trabajadores y el otro 50% corresponde a aseguradoras que utilizan la empresa para desarrollar y administrar productos para mascotas. En estos casos, la startup participa en el diseño de las pólizas, desarrolla los modelos de precios, revisa los reembolsos y opera toda la experiencia digital de los clientes. Además del seguro para mascotas, también integra coberturas para animales dentro de seguros de hogar, vida y salud.

En Chile trabajan con aseguradoras como BICE Vida, Sura, Southbridge, Consorcio y FCI, mientras que próximamente incorporarán productos junto a Nueva Masvida y Assurant.

Desde el lado de las empresas, tienen más de 200 compañías que utilizan Pawer para ofrecer el beneficio a sus trabajadores, entre ellas L'Oréal, Roche, Gildemeister, Soprole, CCU, OMG e IPG, además de organizaciones que incorporan el beneficio a través de corredoras de seguros como Marsh.

Desde que abrieron en 2023, acumulan una facturación cercana a $650 millones. Para este año proyectan superar US$ 1 millón en ventas, lo que implicaría un crecimiento cercano al 150% respecto del ejercicio anterior, con un equipo de 10 personas y dos practicantes.

El salto internacional

La expansión a Perú comenzó en 2024, cuando la aceleradora Plug and Play los conectó con Rímac, una de las mayores aseguradoras del país, que buscaba lanzar un seguro para mascotas. Si bien Pawer decidió no aceptar una inversión del fondo, la relación dio paso a un piloto comercial que abrió las puertas del mercado peruano.

Tras ese primer proyecto con Rímac, otras aseguradoras comenzaron a acercarse a la empresa. Hoy Pawer administra productos para las tres principales compañías del mercado peruano: Rímac, Pacífico y Mapfre. Además de los seguros para mascotas, también desarrolla asistencias integradas en otros productos de estas aseguradoras. “Nos dimos cuenta de que allá los beneficios para colaboradores no tenían el mismo desarrollo que en Chile, por eso optamos por enfocarnos sólo en aseguradoras”, explica Rodríguez. Actualmente, más de 500 mascotas utilizan la plataforma en ese país.

Mientras la empresa crecía en Perú, Rodríguez se fue a vivir a España. El viaje era para cursar un máster en Negocios Digitales e Inteligencia Artificial, pero en 2025 la startup fue seleccionada por En La Nave, un programa de aceleración financiado por el gobierno español, para abrir una sociedad en ese país y comenzar a explorar el mercado europeo, por lo que decidió quedarse.

Este año la empresa dio un nuevo paso. Pawer fue seleccionada entre más de 9.000 postulantes para integrar Parallel18, la aceleradora de Puerto Rico. Guillermo Díaz se instaló en San Juan para liderar la expansión hacia Estados Unidos.