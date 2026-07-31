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Apperta10, el proyecto personal de Nano Demaria que invita a volar

Se pensó, se hizo. Esa expresión describe bien la manera de ejecutar ideas de Fernando, conocido en redes sociales como Nano Demaria. Su nueva iniciativa propone una forma de acercar el mundo a personas que no se pueden mover, a través de un dron con gafas inmersivas.

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Publicado: Sábado 1 de agosto de 2026 a las 11:00 hrs.

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<p>Apperta10, el proyecto personal de Nano Demaria que invita a volar</p>

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