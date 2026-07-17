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Cómo Mark Bonnell pasó de la selección de esquí de Canadá a venderle Modyo a Constellation Software

El canadiense ha fundado tres empresas y ha vendido las tres. La última, Modyo -el software detrás de los canales digitales de bancos como BCI, Santander y el mexicano Mifel-, facturaba cerca de US$ 10 millones y crecía 30% al año cuando la compró Harris, filial del gigante canadiense Constellation Software.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 18 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Cómo Mark Bonnell pasó de la selección de esquí de Canadá a venderle Modyo a Constellation Software</p>

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